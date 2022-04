Evita cometer errores a la hora de hacer copias de seguridad de tus dispositivos

Hace unos días se celebraba el día mundial del Backup. Ya es algo habitual levantarnos por la mañana y que ese día se celebre el día mundial de algo, ya sea el de las croquetas, el de la tortilla de patata, el autismo o las enfermedades raras, son muchas las causas que merecen un día de reconocimiento. Y como no podía ser de otra forma, también las copias de seguridad tienen su día.

Errores que cometes al guardar tus copias de seguridad

Pero no vamos a hablar del día de algo tan importante como las copias seguridad, las cuales nos salvan la vida en innumerables ocasiones, sino que lo haremos más bien de los errores que cometemos a la hora de realizarlas y qué podemos hacer para evitarlo. Uno de los más habituales es guardar todas nuestras cosas en un mismo lugar. Utilizar un único dispositivo para hacer los backup es una de las prácticas más peligrosas que existe ya que si este se ve afectado por un virus o simplemente se estropea perderemos la posibilidad de acceder a nuestros datos. Por lo que lo más recomendable es tener varias copias en varios dispositivos como pueden ser discos duros externos, servidores Nash o en varios servicios de almacenamiento en la nube.

Usar disco duros externos para realizar los volcados | Photo-by-Andrew-Neel-on-Unsplash

Otro de los errores más comunes es confiar en exceso de la seguridad de la nube, todo sistema de almacenamiento al que debemos acceder de Internet es susceptible de ser vulnerable. Por lo de debemos extremar la seguridad con una contraseña fuerte que no sea fácil de descifrar, usar los sistemas de verificación en dos pasos o incluyo otros métodos de protección física de nuestros archivos con la ayuda de llaves de seguridad USB.

Pero no es suficiente realizar una única copia de seguridad. ha menudo copiamos nuestros datos y los dejamos en el olvido hasta que nos hacen falta. Es cuando comprobamos que no están actualizados, por lo que hacer volcados de forma periódica y mantenerlos al día es de suma importancia. Por lo que debemos poner recordatorios que nos ayuden a realizar la copia de todos nuestros dispositivos de forma periódica. Pues es muy habitual hacer copias de un solo dispositivo y olvidarnos del resto. Por lo que guardar los datos de todos nuestros dispositivos es fundamental si no queremos perder ninguna información. Además, tan importante es hacer copias periódicas como comprobar que se han guardado correctamente. Por lo que además de guardar, debemos comprobar que el respaldo es seguro y que se han volcado todos los datos correctamente y que podemos acceder a ellos sin problemas.

Si entre nuestros documentos albergamos documentos con información sensibles o de gran valor, lo más recomendable es el uso de cifrado de datos, de este modo, aunque alguien tuviera acceso a estos, sería imposible leer la información que contienen. Para esto lo mejor es el uso de aplicaciones o servicios profesionales que dispongan de esta función. Si tendemos a olvidarnos de realizar las copias, además de los recordatorios, se puede hacer uso de aplicaciones que de forma totalmente segura y automática realizan los volcados. Programando de forma periódica los volcados a las horas más convenientes, para evitar las mínimas molestias.