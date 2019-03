Estos son los cinco creadores de contenido en internet españoles con más seguidores (y esto es lo que te ofrecen)

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 15/11/2016

Si tienes cierta edad (o si has estado diez años en coma y acabas de despertar), es probable que no conozcas el mundo de los creadores de contenido en internet. O quizá si lo conozcas, pero reconócelo: no acabas de entenderlo muy bien ni por qué genera tanta expectación.

Como mucho quizá conozcas a Elrubius, que se ha ganado a pulso la fama merced al tremendo éxito que está teniendo en todo el mundo. Sin embargo, no pasas de ahí. Si quieres conocer a los creadores de contenido en internet españoles más famosos, te presentamos a los cinco que más suscriptores tienen en sus cuentas.

1.- Elrubius: 21,6 millones.

Lo reconocemos: Elrubius es, de lejos, nuestro favorito, principalmente por dos motivos. En primer lugar, por su tremendo e indudable éxito: y es que no sólo lidera la clasificación en España, con 21,6 millones de suscriptores, sino que, de hecho, es el octavo perfil con más suscriptores a nivel mundial en YouTube y el cuarto si sólo nos centramos en las personas con la vocación de crear contenido exclusivo para el portal.

El segundo motivo también está claro: es un chaval la mar de majo. Y es que si miras los perfiles de los creadores de contenido en internet que más rápidamente están creciendo en España en los últimos meses te acercarás al museo de los horrores: contenido machista, violento, crispación gratuita, comportamientos más que criticables...

Pero, ¿qué te ofrece Elrubius? Este creador de contenido en internet se fue haciendo famoso por sus 'gameplays' (vídeos en los que sale jugando a un videojuego y comentándolo), pero con el tiempo también se ha dedicado a contar cosas de su vida personal, hacer vídeos de los eventos a los que acude o hacer sesiones en directo para contestar preguntas de sus seguidores. Lo bueno de Elrubius es que no sólo ha creado escuela con su contenido, sino también 'vendiendo' su propia imagen. Y le ha salido la mar de bien.

2.- WillyRex: 18,3 millones.

Muy cerca de Elrubius tenemos un caso curioso: el de un creador de contenido en internet que, en vez de aglutinar todo su contenido en torno a una misma cuenta, lo hace en dos distintas (WillyRex y The Willyrex) que, pese a todo, ofrecen un tipo de contenido muy similar.

Si entras en los canales de WillyRex verás sobre todo 'gameplays'. La mayoría son de 'Minecraft' (en serio, este chico está enganchadísimo al 'Minecraft'), pero también puedes ver varios juegos más de todo tipo.

3.- Vegetta: 15,9 millones.

Seguimos con los 'jugones'. Vegetta777 es uno de los creadores de contenido en internet más longevos de España y, quizá, el que más dinero gana. ¿Por qué decimos esto? Porque, pese a que tiene menos suscriptores que Elrubius, sus vídeos tienen muchas más reproducciones, son bastante más largos y, literalmente, inserta muchos más anuncios. Este no es el único parámetro para medir el dinero que puede ganar un creador de contenido en internet (los vídeos patrocinados dan mucho dinero y ahí Elrubius es el rey), pero es un factor muy a tener en cuenta.

¿Y qué podemos ver en el canal de Vegetta? Pues también videojuegos, aunque, como casi todos los demás, también se ha aficionado a hacer vídeos de sus eventos o de cualquier otra cosa que se le vaya ocurriendo.

4.- Luzu: 10,3 millones.

Un creador de contenido en internet de lo más polifacético. El bilbaíno (aunque ahora vive en Estados Unidos) Luzu tiene hasta tres canales distintos: Luzugames, Luzuvlogs y LuzuYLana.

El primero está claro de qué va: videojuegos una y otra vez, sin parar, como prácticamente todos los grandes reyes que pueblan los campos de Youtube. El segundo, por su parte, viene a ser una especie de cajón de sastre al modo de los 'vlogs' de Elrubius; y el tercero, por otro lado, es el canal que comparte con su pareja.

5.- iTowngameplay: 7,1 millones.

Ya lo estás adivinando: este creador de contenido en internet también es un 'gamer'. Si quieres descubrir los cientos de videojuegos que salen al mercado cada semana, ya sean de pago o gratuitos, iTowngameplay es tu hombre (si su voz no te saca de quicio), ya que juega a casi todo lo que se publica (parte de ellos previo pago, eso sí: los 'gameplays' son un gran negocio).

Como ves, el gran negocio en YouTube es el panorama 'gamer'. Pero si quieres ir un poco más allá y conocer a otros creadores de contenido en internet de temáticas más variadas, te podemos recomendar a Wismichu, Alexby (otro 'gamer' que suele compartir vídeos con Elrubius y Mángel, formando los tres el grupete de amigos íntimos más famosos de YouTube en España), Miare (contenido social muy variopinto y, en los últimos meses, muy cercano al feminismo activista), Auronplay (contenido polémico y crítico, bastante amigo de Wismichu), Dalasreview (no te vamos a engañar: el contenido de Dalas nos parece tan machista como polémico y repugnante) y Ter (en serio, no sabemos cómo definir a Ter, pero te va a dejar la cabeza loca, pásate por su canal).