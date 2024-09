Estafa: esto es lo que debes saber si te llega un móvil de alta gama a casa sin haberlo pedido

El ingenio de los estafadores no deja de sorprender. Hace pocos días salió a la luz un nuevo tipo de fraude relacionado con el teléfono móvil, pero lejos de que algún hacker se cuele en tu terminal para instalarte algún mallware para robarte los datos tanto personales como bancarios, estos timadores lo han realizado de forma algo más rebuscado, aunque la finalidad no deja ser la misma, conseguir dinero.

¿Cómo funciona el fraude?

En primer lugar, todo comienza cuando la víctima recibe en su casa un teléfono de alta gama completamente nuevo, un paquete que evidentemente el afectado no ha pedido ni solicitado. Acompañando al terminal vienen los datos de la empresa de telefonía que supuestamente manda el teléfono y es ahí donde empieza la trama de la estafa.

Al aceptar el paquete, la supuesta empresa de telefonía (a la que están suplantando los estafadores) exigirán poco a poco que pagues el terminal que has recibido y si te niegas y quieres devolverlo harán lo imposible para que no lo puedas devolver.

Por lo tanto, si recibes en casa algún teléfono móvil de alta gama que en ningún momento has solicitado lo mejor directamente es no aceptar el paquete. Además, deberías revisar con tu compañía telefónica la veracidad del envió o si ha habido alguna fuga de datos, no obstante, hay que ser precavido y no fiarte de los números de teléfono que puedan llegar junto al terminal, ya que pueden estar suplantando a través de esos números a la compañía de teléfono.