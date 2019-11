Los que pasamos muchas horas delante del ordenador, sabemos por experiencia propia que una buena posición delante de este es garantía de que no aparezcan con el tiempo dolencias de todo tipo debido a una mala postura de trabajo. Mantenerse erguido, con los brazos en el ángulo correcto, es algo básico cuando no queremos arrastrar dolores derivados de esta actividad. Pero como suele ser habitual, no siempre seguimos a rajatabla los consejos de los especialistas, y dejamos rápidamente de adoptar la posición correcta cuando estamos frente al ordenador. Para evitarlo, podemos recurrir a esta interesante web.

Mantén una posición óptima frente a tu ordenador

Estar ocho o diez horas delante del ordenador puede terminar siendo algo muy peligroso para nuestra salud si no nos tomamos en serio el hecho de que debemos mantener una posición correcta durante toda la jornada. Normalmente empezamos con ganas, erguidos, con los brazos en un ángulo correcto, pero no tiene que pasar horas, sino minutos, para que nuestra posición se devalúe por completo y termine convirtiéndose en algo peligroso para nuestra salud. Ahí es donde entra la web Pose Alert, que como bien dice su nombre, es una alerta de poses, que básicamente nos avisa de que no estamos bien sentados delante del ordenador.

Manteniendo la posición | Pose Alert

Para ello esta web lo que hace es muy sencillo, pero tremendamente práctico. Por un lado nos pide que ajustemos una posición correcta frente al ordenador, aquella en la que nuestro cuerpo esté bien colocado, y sin posiciones extravagantes, las necesarias para poder estar varias horas sin sentirse fatigado antes de tiempo. Hay que tener en cuenta que para poder utilizar esta web es necesario contar con una webcam, de lo contrario no será efectiva. Ahora lo que debemos hacer es entrar en esta web, y calibrarla con nuestra posición ideal. Para ello debemos ajustar la altura de los ojos y del rostro en la posición correcta, y marcarla como tal. Si es la posición correcta, basta con mantenerla durante toda la jornada.

Fuera de la posición correcta | Pose Alert

Pero en cuanto nos salgamos de ella, esto quiere decir por ejemplo que agachamos la cabeza, nos movemos hacia un lateral u otro, vamos a recibir una notificación de que no estamos en la postura correcta para poder trabajar de manera saludable. Esta web es capaz de detectar cuándo nos salimos de la posición correcta y nos avisa. Por tanto, es una gran herramienta para mantener la pose correcta durante toda la jornada.Normalmente nos salimos de esa posición sin darnos cuenta, por malos hábitos. Esta web nos ayudará a mantenernos en la posición correcta, simplemente para evitar el aviso acústico. Sin duda es una buena solución para mantenernos en una posición correcta, y pasar horas delante del ordenador de una manera saludable. Aunque como es lógico, si tenéis dolencias relacionadas con la posición de trabajo, lo ideal es que sea un especialista el que nos trate, esto no deja de ser un parche bastante útil para poder mantener una posición saludable frente al ordenador.