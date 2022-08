Esta divertida web te permite diseñar el iPhone más extravagante que puedas imaginar

Tenemos la presentación de los nuevos iPhone a la vuelta de la esquina probablemente en menos de dos semanas, ya que se especula con que pueda celebrarse el próximo martes 6 de septiembre. Pues bien, hoy hemos conocido una divertida web que nos permite diseñar un iPhone, presuntamente el de nuestros sueños, aunque vistas las herramientas y elementos al alcance para diseñarlos, apunta a que ha cierto toque cómico alrededor de la creación de esta herramienta web. Una herramienta que desde luego desata tu creatividad y te permite crear el iPhone más absurdo que hayas conocido nunca, como vas a poder comprobar.

El límite lo pone tu imaginación

Sin duda es como podemos resumir lo que nos ofrece esta web denominada Neal.fun, que se ha creado para que podamos diseñar en cuestión de segundos un iPhone. Solo hay que acceder al sitio web para comenzar con nuestro nuevo diseño, sobre un lienzo en blando que no es otra cosa que un iPhone con una pantalla y parte trasera completamente limpia. Por no tener no tiene ni notch ni módulo de cámara. Pero para completarlo ya tenemos multitud de elementos a nuestro alcance que harán de este teléfono algo único.

Nuestro iPhone con ruedas | Tecnoxplora

Una vez entramos en la web y vemos este iPhone en blanco, aunque cada vez que lo cargamos tenemos un fondo de pantalla diferente, encontramos en la parte inferior multitud de elementos. Estos van desde elementos esperables en la configuración de un iPhone, como los módulos de cámara duales o triple, así como con el botón de volumen, de encendido, incluso podemos colocar el notch donde queramos, solo tenemos que arrastrarlo a la posición dentro del iPhone que nos apetezca. Así con el resto de elementos.

Pero lo divertido viene ahora, ya que más allá de los elementos tradicionales, hay otros muchos que le pueden dar un aspecto completamente extravagante e incluso hilarante. Ya que podemos ponerle el icono de Android grabado donde queramos, así como el corona del Apple Watch, un puerto HDMI, uno de auriculares, que sabemos brilla por su ausencia en estos teléfonos, y elementos de otros míticos dispositivos de Apple. Como por ejemplo la botonera clásica del iPod, o esas ruedas de los Mac Pro que cuestan un ojo de la cara. Estos elementos son los que demuestran que esta web ha sido creada sobre todo para pasar un buen rato.

Lo mejor es que una vez hemos diseñado el nuevo iPhone, nuestra obra maestra, podemos descargar un vídeo que lo muestre como si se tratara de la próxima Keynote de Apple. Podemos descargar el vídeo en nuestro PC o móvil, y compartirlo con quien queramos, las risas están aseguradas. Desde luego nos parece una web muy divertida, que le quita hierro a toda esa solemnidad que rodea al lanzamiento de cada nuevo iPhone que llega al mercado. Por último, para seguir con ese corte irónico, podemos ver en el vídeo un precio desorbitado para nuestra nueva y gran obra. Tengas un iPhone o un móvil Android echa un vistazo a esta web, te vas a reír mucho.

