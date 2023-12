Envíar la carta a los Reyes Magos o Papá Noel es así de sencillo con la nueva herramienta de Correos

Ya queda menos para la llegada de los Reyes Magos, si aún no has tenido tiempo para enviar tus peticiones a los magos de oriente, aún puedes hacerlo. Si no puedes llegar hasta los buzones reales y entregar tu carta puedes hacerlo a través del departamento de envíos extraordinarios de Correos, te contamos cómo.

Haz llegar tu carta a los Reyes Magos con la ayuda Correos

Todavía son muchos los grandes y pequeños que no han podido enviar sus cartas a los Reyes Magos, Aunque todavía quedan bastantes días hay que recordar que los buzones son mágicos y nuestras cartas llegarán a tiempo. Si no puedes entregar tus peticiones en cualquiera de los buzones reales, también puedes enviar la carta de otra forma.

Sus Majestades los Reyes Magos, se han puesto las pilas con la tecnología y ahora además de recibir cartas de forma física, también aceptan nuestras cartas en formato digital. Es por ello que desde Correos, han querido echarles una mano y han puesto a nuestro servicio un Departamento especial a través del cual no solo podemos enviar nuestras cartas, si no que podemos escribirlas y diseñarlas para que tenga nuestro toque personal.

Acuse de recibo de la carta enviada a los Reyes Magos | TecnoXplora

El departamento en cuestión es de envíos especiales y a través de su página web, solo podrán enviar sus cartas todos los niños que hayan sido buenos. Para ello primero debemos pasar la prueba que nos da acceso.

A continuación, seleccionamos el destinatario al que va dirigida nuestra misiva en la que le pedimos todas los regalos que queremos que nos traigan el próximo 6 de enero.

Podemos elegir entre Papá Noel, Melchor, Gaspar o Baltasar. Cuando hemos seleccionado el destinatario de nuestra carta, podemos empezar a escribir.

Para darle un toque más personal, podemos cambiar el tipo de letra, para lo que podemos elegir entre cuatros estilos distintos.

A continuación, cambia el color, podemos elegir ente rojo, azul, verde o amarillo. Con esto cambiaremos el color del texto de nuestra petición y no el del diseño general de la carta.

Por último, podemos agregar algo de purpurina para darle un toque más festivo. Tenemos 4 niveles de decoraciones que van desde virutas doradas hasta una carta llena de estrellas doradas.

Una vez que hemos terminado de cumplimentar la carta con todas las cosas que pedimos y tiene el aspecto deseado, solo queda pulsar sobre el botón enviar.

Además de enviar nuestra carta, podemos descargar una copia para guardarlas y posteriormente imprimirla si queremos también dejarla en alguno de los buzones reales.

Si no queremos descargarla podemos seguir el procedimiento sin descargarla.

Podemos incluir un perfume personalizado a nuestra carta, podemos hacer una mezcla con las esencias de árbol, amor, risa, estrella, chuches y nube. Selecciona los olores que más te gusta tocando los botes.

Una vez tenemos creado nuestro perfume pulsamos en terminar.

Ahora solo queda decorar el sobre, selecciona los stickers que quieres incluir y pulsa enviar.

Por último, acerca tu carta a la ventana para que salga volando camino de oriente

De esta forma nuestra carta llegará a tiempo a sus destinatarios y tendremos más posibilidades de que nos dejen todo lo que hemos pedido. Una vez terminado el proceso recibimos el acuse de recibo de nuestro envío.