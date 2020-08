Encuentra fácilmente los libros de texto de tus hijos sin moverte del sofá

A pesar de que hay muchas incógnitas acerca de cómo será el regreso al cole de nuestros pequeños, es evidente que los padres debemos ir pensando ya en hacernos con los libros de texto de estos. Apenas quedan un par de semanas para empezar las clases en la mayoría de provincias españolas, aunque algunas lo harán unos días después. Pero si no has buscado aún los libros de texto, es el momento de hacerlo de una forma sencilla y rápida sin movernos de casa. Porque no tendrás tan siquiera que tener la lista de los libros a mano, ya que la red nos dice exactamente los que son necesarios según el colegio de nuestros pequeños y jóvenes.

Encuentra los libros según el colegio y la clase de tus hijos

Sin duda es la forma más sencilla de poder encontrar los libros de nuestros hijos en edad escolar, buscando en un listado de colegios y clases donde podemos saber exactamente los libros que tocan a cada uno de los niveles. Para ello podemos acceder a una página web que ha sido creada precisamente para poder encontrar estos libros. Se trata de la [[LINK:EXTERNO|||https://librosdelcole.es/|||web de “libros del cole”]] donde se pueden buscar los libros que corresponden a los alumnos fácilmente. Para ello tenemos nada más entrar en la web un buscador de centros educativos donde vamos a poder encontrar los del colegio de nuestros hijos.

Buscando el centro educativo | Tecnoxplora

Tenemos la posibilidad de hacer una búsqueda rápida, introduciendo el nombre del centro educativo. Una vez que haya coincidencias, veremos todos los centros con el mismo nombre que hay en España. Una vez que veamos el que coincide con nuestra búsqueda, podemos pasar a seleccionar la clase de nuestros hijos en ese colegio. Acto seguido aparecerán todos los libros necesarios para los alumnos en ese colegio y clase. No solo veremos cuáles son los libros necesarios, sino que además tenemos un enlace directo para poder hacer la compra de los libros en Amazon.

Listado de libros | Tecnoxplora

En cualquier caso podemos compartir la lista de libros de la clase en otras redes sociales o apps, para poder comparar precios en otras tiendas, que por otro lado es lo más recomendable. De esta manera podemos extraer un listado de todos los libros que necesitan los pequeños para este nuevo curso 2020-2021. Hay que decir que aunque están la inmensa mayoría de colegios de España, tanto públicos como privados y concertados, hay casos en los que el centro no se puede mostrar, entendemos por falta de datos. En cualquier caso con la búsqueda avanzada podemos encontrar los centros a partir de la comunidad autónoma y provincia en la que están ubicados.

Como veis es una de las formas más sencillas de poder acceder al listado de libros del colegio de nuestros hijos, sin necesidad de desplazarnos hasta el colegio a consultar los listados, y lo mejor, con enlaces de compra para tardar el menor tiempo posible. Si no has pedido los libros, no deberías dejarlo mucho más, porque en apenas dos semanas que quedan es posible que ya no llegues a tiempo para que los lleven el primer día de clase.