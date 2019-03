Un emoticono para cada alergia alimentaria, la idea de un ingeniero de Google

Ya sea para felicitar a un compañero de trabajo, para expresar nuestro estado de ánimo en un determinado momento o incluso para proteger algunas especies de animales en peligro de extinción, usamos los emoticonos cada vez con más frecuencia. Por eso, aunque son tantos que haya ocasiones en las que necesitemos tirar de diccionario, cada vez necesitamos nuevos de estos 'emojis' para representar más aspectos de nuestro día a día.

Por eso, no resulta extraño que de cuando en cuando nos encontremos con nuevos diseños, bien para que todos nos sintamos identificados o para poder expresarnos con mayor libertad. Por esto mismo, un ingeniero japonés de Google ha presentado al consorcio Unicode una propuesta para incluir emoticonos que representen los principales alérgenos alimentarios.

Hiroyuki Komatsu ha trasladado a la institución encargada de aprobar todos los emoticonos un texto donde detalla los productos que, a su juicio, deberían incluirse, y los emoticonos que podrían simbolizar esas alergias. Apunta, eso sí, que los 'emojis' que ya existen de ciertos alimentos no podrían utilizarse para el propósito que él plantea. Este ingeniero considera que son “flojos” y que su doble sentido puede causar problemas.

En el caso de mostrar una barra de pan, no quedaría del todo claro si es algo que nos apetece o algo que podría provocar una reacción alérgica en caso de contener gluten. De ahí que Komatsu señale la importancia de crear nuevos diseños capaces de expresar de forma clara y sencilla del peligro que puede entrañar para ciertas personas algunos alimentos.

Son numerosos los que se incluyen en su propuesta. Desde los cereales o el trigo sarraceno (sin riesgo para los celiacos, ya que no contiene gluten) hasta la leche, los huevos, la soja, el sésamo, el apio o la mostaza. También distintos frutos secos como los cacahuetes, los altramuces, las nueces y las almendras.

De la misma forma, se apuntan crustáceos como las gambas o los cangrejos para advertir de una alergia al marisco. Además de ciertas carnes, ya sean de ternera, cerdo o pollo, Komatsu añade distintas frutas como el kiwi, los melocotones, las manzanas o las bananas.

Al igual que los restaurantes ahora especifican en sus cartas con ciertos símbolos los ingredientes de sus platos para advertir del riesgo en caso de padecer alguna alergia, con la nueva propuesta de este ingeniero japonés cualquiera podrá expresarlo allá donde vaya. Da igual que viajemos a Japón, a Uruguay o a Namibia, siempre podremos mostrarle al camarero el 'emoji' para comunicarle que somos alérgicos a ese producto.

El Unicode 8.0 ya incluía los emoticonos de algunos alimentos como el queso, las palomitas, el pavo o el champán; sin embargo, aún no está disponible. Las compañías aún no han incluido en sus dispositivos y aplicaciones los nuevos 'emojis', por lo que todavía no podemos emplearlos.

Por lo pronto, si estamos planeando nuestro próximo viaje a China, tendremos que ingeniárnoslas de alguna otra forma que no sean los emoticonos que propone Hiroyuki Komatsu para dejarle claro al camarero que, en caso de comer algo con marisco, tendremos que salir corriendo al hospital más cercano.