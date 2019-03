Ellos revisan los contratos que tú no lees en internet y te avisan si no debes firmarlos

Es una de las grandes mentiras de internet y todos tomamos parte de ella. Cada vez que nos registramos en un nuevo servicio, ocurre lo mismo: aceptamos unos términos y condiciones que, por supuesto, no hemos leído previamente.

No es la primera vez que hablamos de esos contratos que firmamos con las empresas de internet prácticamente a ciegas. Con la ayuda del jurista TIC Jorge Morell, autor de la web Términos y Condiciones, hemos tratado de resumir en otras ocasiones los puntos más relevantes que suscribimos (y no leemos) al darnos de alta en los servicios que utilizamos habitualmente, como WhatsApp, Instagram, Tuenti, YouTube o Facebook.

Cualquier esfuerzo es poco para intentar desentrañar esos larguísimos documentos en los que se detallan las cláusulas que aceptamos como peaje para poder utilizar nuestras redes sociales favoritas. Esa es también una de las claves de la filosofía de ToS;DR, una herramienta que nos permite analizar de un solo vistazo cómo son los documentos legales de esos sitios que centralizan cada vez más aspectos de nuestro día a día.

Esos textos interminables están escritos además en 'legalés', ese lenguaje jurídico que haría desistir a cualquiera de sus buenas intenciones. Hay que traducirlos, ¿y qué mejor forma de hacerlo que con código de colores que ya tenemos de sobra controlado?

Verde, amarillo, naranja, rojo... Son los colores que ya se utilizan en la etiqueta energética que llevan por obligación todos los electrodomésticos. Prácticamente, son los mismos colores que hay en un semáforo, así que, aunque no supiéramos muy bien de qué se nos está advirtiendo, sabríamos que el verde tiene connotaciones positivas y que el rojo es mejor evitarlo.

Pues ese es básicamente el principio por el que se guía ToS;DR (las siglas de 'Terms of Service; Didn't Read'), una extensión que puedes descargar e instalar en tu navegador y que te advertirá si los términos y condiciones del servicio que estás utilizando en cada momento son razonables, un tanto abusivos o directamente leoninos.

Un indicador con el color correspondiente aparecerá en la barra de tu navegador. Hay cinco posibles colores, desde el verde (Clase A) que luce el buscador DuckDuckGo hasta el rojo (Clase E) de Twitpic, el servicio de alojamiento de imágenes de Twitter; pasando por el naranja (Clase D) que aparece al visitar YouTube.

Una comunidad en busca de datos

Esta clasificación no es obra de un robot, un algoritmo ni nada por el estilo. El funcionamiento de ToS;DR se basa en el 'crowdsourcing'. No solo se trata de una extensión útil para navegar seguros, sabiendo por donde nos movemos, sino que además en torno a esta herramienta se ha creado toda una comunidad que trabaja para desmenuzar y aclarar las intrincadas vicisitudes legales de internet.

De hecho, algunos servicios harán aparecer en tu navegador un indicador gris. Esto quiere decir que la plataforma en cuestión no ha sido clasificada todavía, porque la comunidad de ToS;DR aún no ha reunido los datos suficientes como para otorgarle un color (o directamente no conocen esa web, algo que sucede con muchas españolas).

No obstante, en la propia web de la herramienta aparecen resumidas, en forma de píldoras muy breves, las claves de los términos y condiciones de más de 70 servicios, acompañados también por un icono que representa la valoración, positiva o negativa, que le ha otorgado la comunidad.

En cualquier caso, desde ToS;DR nos recuerdan que la herramienta no es, en ningún caso, un consejo legal, ni mucho menos un sustituto de la lectura que cada uno podría hacer por sí mismo de los términos y condiciones. Al fin y al cabo, la clasificación de los documentos legales que ofrece esta extensión es subjetiva y responde únicamente a la opinión de la comunidad.

Una opinión que, desde luego, no es aleatoria ni precipitada. Cada uno de los aspectos legales es analizado y debatido por la comunidad, que se organiza a través de un interesante grupo de Google.

Si te animas a poner tu granito de arena, tú también puedes ponerle nota a las cláusulas de los servicios que utilizas, tomando parte en la elaboración de un código que ayudará a otro usuarios a entender los detalles más complejos de internet a golpe de color. Todo esto, claro, si te atreves a leer y desmenuzar los términos y condiciones con la ayuda de la comunidad de ToS;DR.