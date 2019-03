Tus datos podrían estar en peligro por el DNI electrónico: ¿qué ha pasado y cómo te afecta?

El DNI electrónico llegó a nuestras vidas como una auténtica maravilla: constaba de un chip que permitía acceder a toda nuestra información y que, de un modo u otro, nos iba a facilitar la vida de una manera asombrosa. Conpiranoias orwellianas aparte, lo cierto es que este dispositivo parecía una muy buena forma de llevar nuestra identidad encima más allá del documento con el que habíamos contado toda la vida.

Sin embargo, todo cambió la semana pasada y ahora el DNI electrónico español está en serios problemas de seguridad. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿A qué se debe ese fallo? ¿Me afecta a mí también? Y, sobre todo, ¿hay forma de solucionarlo?

Todo empezó el pasado 1 de febrero. Fue entonces cuando un grupo de investigadores de la Masaryk University, en Brno (República Checa), descubrió que el chip de seguridad de los DNI electrónicos españoles era de todo... menos seguro. Padecía varios fallos de ciberseguridad que, en un momento dado, abrían la posibilidad de que alguien ajeno con malas intenciones accediera a los datos públicos y privados de los portadores de dicho documento.

Desde la universidad checa contactaron con Ifineon, la empresa que se encarga del desarrollo y seguridad del DNI electrónico en nuestro país. Una vez hechas las comprobaciones oportunas, en la compañía llegaron a la misma conclusión: los chips de algunos documentos tenían graves fallos de seguridad.

El asunto no era precisamente banal. Un hacker debidamente formado (y con la suficiente mala uva, seamos claros) podría acceder al documento de una persona, hacerse pasar por ella y llevar a cabo varias acciones que podrían poner en peligro gran parte de sus datos y su ciberseguridad en apenas un momento.

¿Qué ha hecho el Gobierno?

Tras revelarse esta información, el Gobierno español ha tomado cartas en el asunto: la semana pasada decidió desactivar el certificado digital de todos los DNI electrónicos expedidos en nuestro país a partir de 2015. Por si no lo sabes, el certificado digital es la herramienta que te permite usar el DNI para llevar a cabo diversos trámites administrativos, mercantiles y otros asuntos de índole privada.

¿Qué quiere decir todo esto? Que si te hiciste el DNI a partir de entonces tu documento seguirá funcionando sin problemas y seguirás usándolo sin mayores altercados. Ahora bien, has de saber que el certificado digital de tu chip ya no sirve para nada, así que si en algún momento pensabas usarlo, olvídate: hasta que no lo cambies no empezará a funcionar.

Si revisas la fecha de expedición de tu DNI y descubres que eres uno de los afectados, ponte manos a la obra: renueva tu documento para disponer de uno nuevo y volver a tener la herramienta del certificado digital.

Ahora bien, no lo vas a tener tan fácil como parece: el pasado viernes la Policía Nacional anunció que los chips van a ir sustituyéndose para que vuelvan a ser útiles, pero la cosa va a llevar su tiempo. Por el momento no hay anunciada una fecha definitiva, con lo que te tocará esperar. Si quieres seguir al tanto, acude con cierta regularidad a una oficina emisora de DNIs: serán ellos los que te podrán informar de los próximos pasos a seguir.