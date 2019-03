Diez cosas que debes tener en cuenta antes de registrar un dominio

En los comienzos de internet la compraventa de dominios fue uno de los mejores negocios incipientes en la industria tecnológica. Cuando muchas marcas aún no eran conscientes de lo importante que sería tener un sex.com, un cars.com o un games.com, muchos fueron los espabilados que los registraron para, un tiempo después, venderlos a precio de oro.

Con el tiempo, la especulación y compraventa de dominios ha seguido activa, pero, al mismo tiempo, ha ido aumentando el florecimiento de negocios online que necesitan comprar un buen dominio para desarrollar sus actividades. Si te estás planteando comprar un dominio para tu proyecto, quizá te puedan interesar estas cuestiones:

1.- ¿Es una marca registrada? Si ya has pensado el nombre de tu empresa o proyecto, piensa: ¿se parece mucho al nombre de alguna marca registrada? Si la respuesta es afirmativa, ten cuidado. Es muy probable que no solo pierdas el dominio, sino que, además, recibas una querella nada halagüeña.

2.- Cuidado con las palabras 'genéricas'. Seguro que con algunas palabras piensas: “Nadie me puede pedir explicaciones por esto, es una palabra genérica”. Sin embargo, no es todo tan sencillo: en junio de 2008, el portal MundoFotos recibió un email de advertencia legal de Fotolog, que le recriminaba usar la palabra 'Fotolog' en su web, argumentando que no se trata de una palabra genérica. Si quieres recurrir a palabras como 'blogger', comprueba antes que Google no haya demandado a nadie por usarla.

3.- ¿Te lo podrían expropiar? En un mundo perfecto, los Gobiernos no expropiarían dominios, sino viviendas. Pero, como sabes, este no es un mundo perfecto. Empresas estatales como Red.es podría reservarse el derecho de expropiar tu dominio si considera que se trata de una temática de interés general. Si eres de lo que quiso comprar felipesexto.es o reinaletizia.es, ten cuidado, porque podrías llevarte una sorpresa.

4.- ¡Que nadie registre tu marca! Si has comprado un dominio muy jugoso, quizá deberías asegurarte antes de registrar también la marca. En los precedentes de dominios contra marcas, las marcas suelen ganar en el ámbito legal. Y si no, que se lo digan al emprendedor Carlos Blanco.

5.- ¿Necesitas el nombre? ¿O es mejor hacer marca? Imagínate que te dedicas a un sector muy tradicional y quieres comprar un dominio muy genérico y que, por tanto, es muy caro. Piénsalo: ¿te merece la pena gastarte el dinero en el dominio? ¿O es mejor crear desde cero una marca propia cuyo dominio no cueste tanto? Para ayudarte a tomar una decisión, puedes ver el debate que mantuvieron hace tiempo Iñaki Arrola, CEO de coches.com, y Jesús Encinar, CEO de idealista.com:

6.- ¿Vas a hacer contenidos o a ser un agregador? Si vas a crear contenidos originales en torno a tu portal, no tendrás problema. Sin embargo, si registras un noticias.com para convertirlo en un agregador de noticias, es más que probable que te metas en un fantuoso embrollo legal.

7.- ¿Quién lo tuvo antes que tú? Si vas a comprar un dominio que antes ya fuese de alguien, ojo, ten cuidado. Es muy probable que esa persona hiciese labores de SEO para colocar bien el dominio, pero, ¿quién te dice que no hizo algún tipo de trampa y fue penalizado? Si encuentras un genial dominio de segunda mano a un precio muy bajo, comprueba antes que esté bien colocado.

8.- ¿Te viene bien un .net o .org? Si el dominio que quieres ya está cogido en .com y .es, puedes plantearte coger un .net o un .org. Pero ten cuidado: un .org solo se permite a los colectivos sociales, y un .net puede meterte en problemas con tu posible competencia (aunque también, no nos engañemos, te servirá para recortarle terreno).

9.- Prescinde de caracteres raros. Si tu dominio soñado ya está cogido, piensa otro, pero no hagas cosas estrafalarias. Por Dios, huye de caracteres raros como los guiones, que ya no los usa nadie. Si tu url tiene guiones, solo te puede ir bien si eres, con diferencia, el mejor del mundo. Que se lo pregunten a Aceros de Hispania, que es la primera web que te aparece si escribes 'cuchillos' en Google.

10.- ¿Es fácil de recordar? Si has encontrado un nombre chulo, es posible que te encante y te enamores de él. Sin embargo, ¿va aser fácil de recordar para tus posibles visitantes? Si crees que no, invierte parte de tu presupuesto en labores de SEO y SEM para colocar mejor la url en los buscadores.