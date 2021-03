Denuncian a Google por recopilar datos incluso en el modo incógnito

Para la mayoría de usuarios utilizar el modo incógnito de una aplicación es sinónimo de anonimato, como viene a describir el propio nombre de este modo. Pero parece que no siempre es así, al menos es de lo que acusan a Google, de seguir recopilando nuestros datos cuando utilizamos este modo en el que precisamente no deberíamos dejar huella alguna. Y aunque no ha sido condenada, sí que ha sido cursada a trámite una demanda contra la firma californiana precisamente por estas presuntas prácticas poco transparentes con el modo incógnito.

Demanda contra Google

Ahora hemos conocido que una demanda colectiva ha sido presentada en Estados Unidos contra Google, precisamente por no tener una actitud transparente en su gestión de los datos recopilados por la firma en el modo incógnito. Esta demanda acusa a Google de no advertir a los usuarios de que sigue recopilando datos de su actividad incluso cuando están utilizando estos el modo incógnito. Google alega en defensa ante estas acusaciones que este modo no quiere decir que el usuario sea invisible, sino que es una actividad que pueden monitorizar otros servicios web de terceros, que los añaden a sus analíticas.

Google Chrome | Foto de Deepanker Verma en Pexels

Por tanto la guerra judicial está servida, ya que sin duda este es un aspecto crítico del uso de las aplicaciones online, y que desde luego ha generado muchísima polémica a lo largo de los años por los diferentes escándalos en los que se han visto envueltas las tecnológicas como consecuencia de su gestión de los datos. Según hemos conocido gracias a Bloomberg, la demanda ha sido admitida a trámite por la Corte de California, donde ha sido presentada. Los demandantes creen que Google no notifica correctamente a los usuarios de los datos que se recopilan cuando se utiliza el modo de incógnito.

Google también se defiende alegando que los usuarios son conocedores de estas prácticas, ya que todas ellas se especifican en los términos y condiciones de uso de sus diferentes productos y plataformas. Pero el problema para el gigante de Internet es que hay terceras empresas de analítica que sí acceden a esos datos al utilizarse las cookies de diferentes páginas web. De esta manera se pierde el control de parte de la actividad del usuario. Por tanto no sabemos si se trata de una práctica deliberada de Google o bien de una circunstancia sobrevenida y mal explicada a los usuarios.

Google sí que nos suele advertir de que cierta información sobre nuestra actividad podría quedar reflejada en terceras empresa, como las propias operadoras y proveedores de Internet, que pueden tener acceso a los lugares que visitamos, aunque utilicemos un modo incógnito. La realidad es que estos modos se limitan a eliminar nuestras huellas en el dispositivo desde el que estamos navegando, de tal forma que no se pueda conocer nuestro itinerario o historial en la web. Pero todo eso queda reflejado fuera de nuestra red. No obstante habrá que esperar a la justicia a ver qué dictamina, algo para lo que lógicamente queda mucho tiempo. Pero parecen bastante bien fundadas estas acusaciones contra los de Mountain View.