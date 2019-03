¡Cuidado con este timo!: Te llama Paul de Microsoft y te dice que tu PC tiene un virus

Los timos son igual que las modas: se vuelven cíclicos y aparecen y desaparecen cada cierto tiempo. Y un nuevo fraude regresa como una ola. Es el denominado ‘timo de la llamada de Microsoft’.

“Hoy me han llamado de Microsoft a través del 5021 a mi teléfono fijo para avisarme de que mi ordenador estaba infectado. Ha contestado mi mujer. La llamada era en inglés y le han preguntado si el PC estaba encendido”, explica un usuario en un foro en el que se alerta del timo.

“A mí, también me han telefoneado. El técnico dijo que se llamaba Paul, del área técnica. He desconfiado y he colgado”, añade otro usuario.

Y es que todo comienza así. El presunto experto de Microsoft -Paul- convence a su interlocutor, asustándolo con el mensaje de que su ordenador está infectado con un virus y tiene que repararlo inmediatamente. Y le convence para acceder en remoto a su PC.

Si pica, el supuesto técnico entra en el ordenador, instala un programa espía (spyware), un software malicioso (malware) o cualquier otro virus. Sin embargo, aquí no termina el timo.

Además, te puede solicitar que le pagues por “el soporte técnico”, con lo que algunos usuarios, incluso, le facilitan sus datos de su tarjeta de crédito, con el riesgo que conlleva de uso fraudulento o clonado.

El ‘timo de la llamada de Microsoft’ se extendió por internet el año pasado en Estados Unidos y va viajando de país en país. Muchos medios se hicieron eco de la estafa y la empresa de Bill Gates tuvo que dar una serie de recomendaciones para sus clientes desde su propia página web.

La más importante: Microsoft nunca te llama a casa ni a tu móvil.

Estos días, la estafa se ceba con algunos usuarios españoles. No en vano, hasta la Guardia Civil ha alertado de ello en su cuenta de Twitter en los últimos meses. Y las llamadas se siguen realizando, según delatan los comentarios de muchos usuarios en foros de internet.

“Si recibe una llamada no solicitada de una persona que dice ser representante del Equipo de Soporte técnico de Microsoft, cuelgue inmediatamente. No realizamos este tipo de llamadas”, aconsejan desde la multinacional.

La imagen corporativa de Microsoft no es la única, dentro las grandes tecnológicas, afectada por este tipo de fraudes. Recientemente, Facebook también ha visto como su nombre se vincula a un supuesto premio millonario o lotería avalada por Mark Zuckerberg a través de una avalancha de correos electrónicos fraudulentos.