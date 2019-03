Dice la teoría que para que se pueda establecer una comunicación es necesario un emisor, un receptor, un canal y un mensaje que esté “codificado” con un código que todos ellos reconozcan. Cuando el código no es desconocido, evidentemente, el mensaje no se puede entender y, por tanto, nadie conversa.

Internet también tiene su propio “lenguaje” y, seguramente, nos hayamos encontrado en alguna ocasión con acrónimos, es decir, siglas formadas con las letras iniciales de las palabras de una frase.

Básicamente, un acrónimo es una abreviatura de una frase o una expresión y, en el caso de Internet, son de uso cotidiano a nivel global que vamos a encontrar en múltiples sitios web o servicios de mensajería.

Los acrónimos más utilizados y sus significados son éstos:

LOL (Laughing Out Loud) es quizás uno de los acrónimos más utilizados por los usuarios. Si vemos la expresión en inglés que representa queda bastante claro su significado; un anagrama que se usa para expresar que nos estamos riendo (su significado es “reírse a carcajadas”).

OMG (Oh My God) corresponde a una expresión anglosajona de asombro, que también usamos en castellano (¡Oh, Dios Mío!).

BTW (By The Way) se corresponde con “por cierto” y, aunque no es una expresión que se suela usar mucho, alguna que otra vez la podemos encontrar durante una conversación en Twitter.

IMHO (In My Honest Opinion) es otro acrónimo que también suele verse en Twitter cuando alguien quiere dejar claro que lo que está expresando es su opinión personal (su traducción sería “en mi honesta opinión”).

GIYF (Google Is Your Friend) es una expresión que se utiliza para indicarle a alguien que, en vez de preguntarte algo, podría buscarlo en Google. Es una forma sutil de decirle que no nos moleste.

RTFM (Read The Fucking Manual), que traducido viene a ser “lee el maldito manual”, como forma menos educada de reproche por preguntarnos algo que está documentado en un manual (o en Google).

FYI (For Your Information) es una expresión que se usa mucho en el ámbito de la empresa; es el típico acrónimo que se suele poner cuando alguien le reenvía un correo a otra persona y, en vez de escribir “para tu información”, añade este acrónimo.

WTF!? (What The Fuck!?) se utiliza para expresar asombro o perplejidad y está muy extendida en uso. Usando una traducción educada, el acrónimo podría traducirse como ““¿qué c... es esto!”.

GWS (Get Well Soon), que significa “recupérate pronto”.

TGIF (Thanks God It’s Friday) es un acrónimo que “celebra” la llegada del mejor día de la semana: el viernes, final de la semana laboral. ¿El significado? Gracias a Dios, es viernes.

JIC (Just In Case) o la expresión “por si acaso” y también es habitual verla en Twitter o en grupos de mensajería instantánea.

NSFW (Not Safe For Work) es un acrónimo que se utiliza a modo de advertencia para avisar a alguien de que el contenido que se acompaña “no es apto para ver en el trabajo”, es decir, puede que esté subido de tono.

ASAP (As Soon As Posible) es el acrónimo que no nos gustaría leer en un mensaje escrito por nuestro jefe. ¿Qué significa? La traducción de ASAP sería “tan pronto como sea posible” que, básicamente, quiere decir para ya.

LMAO (Laughing My Ass Off) vendría a ser una versión ampliada de LOL. Básicamente, también expresa risas solo que un nivel superior puesto que una traducción educada vendría a ser “partirse de la risa”.

YHBT (You Have Been Trolled), o acrónimo que hace referencia al “troleo” en la red y que viene a significar “te han tomado el pelo”.