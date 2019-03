Cuatro razones que te convierten en hooligan de Mac o de PC

Sistema Operativo

Windows puede funcionar fatal, aunque eso siempre sea culpa tuya. Y Mac OS X es sencillo y bonito; pero, a veces, carece de ciertos programas. Nos guste o no, Windows es lo que todo el mundo usa. Pasarse a Mac, aún hoy, significa enfrentarse a archivos que no se pueden abrir y a accesorios que no tienen drivers específicos.

Estética y precio

No hay duda en este apartado: Apple hace cacharros preciosos, pero si se mira a sus componentes, salen carísimos. Apple lo sabe perfectamente, y es que no se dirigen a cualquier usuario. Con Windows, sin embargo, hay decenas de fabricantes e infinitas posibilidades: puedes tener un PC desde 200 a 10.000 euros.

Rendimiento

Ya sea un PC o un Mac, el rendimiento del mismo solo va a depender de cuánto estés dispuesto a pagar. Ahora bien, la pregunta es para qué necesitas esa potencia. Si buscas jugar, requieres un PC. Si buscas diseñar, quizá Mac sea mejor opción. De nuevo, la respuesta es muy difusa.

Vida a largo plazo

Esta es la parte más venenosa: los ordenadores con Windows corren más riesgos de coger virus y de estropearse. Apple cuida más este aspecto. Sin embargo, ya es imposible cambiar la mayoría de componentes de los iMac y los Macbook, porque a Apple no le da la gana. Eso no pasa casi nunca con un PC, que siempre puede irse actualizando con nuevas piezas.

Como podéis ver, nunca hay una respuesta clara, sino que dependerá del tipo de usuario. Algunos estarán más cómodos con Mac, otros necesitarán a Windows.

Así que la próxima vez que se discuta sobre el tema, piensa en Linux.