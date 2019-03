Cuando se trata de enseñar las tecnológicas nos tratan como a niños

No somos niños. Los clientes / usuarios / internautas / personas no nos chupamos el dedo. Usamos la tecnología, sí, como tantas otras cosas... Aunque a veces el ritmo vertiginoso de los cambios nos supera y andamos más perdidos que un girasol en un eclipse. Sí, es cierto, nos hace falta que alguien nos oriente, pero eso no justifica que nos hablen como si aún mojaramos la cama.

Por eso choca tanto que las grandes multinacionales del sector se empeñen en buscar personajes de corte infantiloide para enseñarnos a usar sus productos.

El más célebre de los 'profes' tecnológicos excesivamente paternales es el mítico Clippy, decano si no pionero, que últimamente ha vuelto a estar en boca de todos por razones bien distintas. En su día, cuando los cursos de ofimática todavía eran una línea valiosa en los CV, la amable creación de Microsoft siempre estaba ahí para echarnos un cable. Escribir una carta en Word, completar una hoja de cálculo en Excel, montar una presentación en Power Point... Hicieras lo que hicieras, ahí estaba. Aunque nadie lo llamara.

Clippy es sin duda el más conocido, pero no es el único. La breve historia de la tecnología está plagada de mentores rocambolescos. JingJing y ChaCha son los más delirantes. Estos dos simpáticos policías animados son los encargadios de explicar a los habitantes de Shenzhen (epicentro del terremoto tecnológico chino) las consecuencias de saltarse la censura.

De vuelta a Occidente, YouTube es el siguiente objetivo de nuestra lista negra. En este caso, sus cómplices fueron los protagonistas de Happy Tree Friends, uno de las series anime con más tirón allende el continente asiático. Ellos son los encargados de meter en vereda a los usuarios que suben vídeos sometidos a derechos de autor. El mensaje de la Copyright School es claro: la piratería es delito.

En un vídeo que solo se puede calificar como absolutamente surrealista, en el que una nutria pirata recibe todo tipo de castigos por grabar en el cine, registrar imágenes de un concierto o incluso versionar una canción. Y dirás: si me pillan subiendo contenido pirata y me mandan este vídeo, paso de verlo y punto pelota. Pues no te pienses que es tan fácil, porque viene acompañado de un cuestionario con preguntas sobre lo que te acaban de contar.

Esto es el colmo del paternalismo y, por supuesto, difícilmente superable. Los responsables de Facebook, no obstante, parecen decididos a intentarlo.

Nos quejamos a menudo (nosotros los primeros) de que los documentos legales de las tecnológicas son incomprensibles. Pedimos claridad a la hora de hablar de nuestros datos personales: qué cedemos, bajo qué condiciones, por cuánto tiempo, a quién, para qué lo puede usar... Hay que darle una vuelta de tuerca a la forma de transmitir estos mensajes, de eso no hay duda. Pero ni tanto ni tan calvo... De casi 15.000 palabras – alrededor de 30 páginas – no tenían por qué pasar a un párrafo en boca de un afable dinosaurio. Es la estrategia que tu madre utilizaba cuando escupías las verduras: mira qué bien come el Tryceratops... Y el pobre muñeco acababa de puré hasta la barbilla.

“Perdona que te interrumpa”, comienza el pequeño gran saurio. “No has cambiado quién puede ver tus publicaciones últimamente, así que simplemente me quería asegurar de que estás compartiendo esta publicación con la audiencia adecuada”. Se agradece el aviso, pero el envoltorio es más de lo mismo.

Los usuarios ya somos mayorcitos. Algunos tenemos hasta barba. Queremos que nos expliquen bien las cosas, con claridad y transparencia, pero no pasamos por alto simplificaciones burdas. Cierto que de Clippy al dinosaurio de Facebook ha llovido mucho y la forma ha mejorado, pero el fondo sigue siendo el mismo. ¿Qué será lo siguiente? ¿Piolín como asistente de Twitter?