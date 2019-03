Ctrl+Alt+Supr: así surgió la combinación de teclas más rara (y usada) de la historia

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 06/10/2017

Si eres o has sido usuario de PC con Windows, seguramente hayas usado el atajo 'Ctrl+Alt+Supr' cientos de veces. Casi nunca habrá sido en situaciones agradables, más bien al contrario: cuando tu ordenador se ha bloqueado, no sabes qué hacer con él y decides tirar por el camino fácil para solucionar el problema.

Pero, ¿alguna vez te has planteado cómo surgió este atajo de teclado? Porque tampoco parece la cosa más sencilla e intuitiva del mundo, ¿verdad? Efectivamente, no lo es en absoluto. Sin embargo, su historia es de lo más curiosa.

¿Cómo reiniciar rápido un ordenador?

Principios de los años '80. En IBM están trabajando muy duro para sacar al mercado su primer PC. Algún competidor ya ha sacado su producto, así que en la compañía trabajan a marchas forzadas. El que más trabaja es David Bradley, uno de los diseñadores de la máquina que hará de puerta de entrada de IBM en el universo tecnológico de los ordenadores personales.

Entre las muchas tareas de Bradley hay una que le provoca especiales dolores de cabeza: reiniciar su ordenador. El ingeniero veía que, cada vez que tenía que reiniciar la máquina, este proceso le llevaba demasiado tiempo. Por eso ideó una fórmula para que se reiniciase sin recurrir necesariamente a la comprobación del estado de la memoria.

Esa fórmula fue un atajo en el teclado: Ctrl+Alt+Supr. Bradley lo estableció para ganar tiempo de trabajo y acelerar sus procesos de entrega. Eso sí, se trataba de algo interno: el atajo no iría incluido en los PC que saldrían a la venta, sino que era una mera herramienta interna para que él pudiese trabajar mejor.

Sin embargo, el diseñador del primer PC de IBM acabaría dándole un mayor uso a esta herramienta. Con el tiempo, su solución le gustó nada menos que a Bill Gates, así que los posteriores equipos del genio de la informática moderna incluyeron el atajo del teclado para que los usuarios pudiesen reiniciar su ordenador de manera sencilla y, sobre todo, rápida.

Bill Gates se arrepiente

La solución de Bradley era sencilla y ágil, teniendo en cuenta los procesos de reiniciado que se usaban en aquella época. Sin embargo, también era una solución engorrosa, debido a la actividad que se debía llevar a cabo y a la posición de las manos en absoluto natural.

Y es que no nos engañemos: por mucho que nos hayamos acostumbrado, eso de tener que apretar tres teclas a la vez no parece la cosa más práctica de la historia. Quizá lo fuera en su momento, qué duda cabe, pero es evidente que a día de hoy no se trata de la mejor opción. Resulta extraño, por tanto, que actualmente sigamos usándola.

De hecho, lo cierto es que a Bill Gates no le entusiasma precisamente esta combinación de teclas. Lo reconocía hace poco en una charla con el magnate financiero David Rubenstein, quien le preguntó el porqué de esta opción y si se arrepentía de ella. La respuesta de Gates: “Claro que sí. Las personas que idearon esto debieron optar por algo más cómodo. Yo preferiría que fuera una sola tecla”.

Así que ya lo sabes: si vuelves a usar 'Ctrl+Alt+Supr' y te molesta la incómoda posición de tus manos, no estás solo. A Bill Gates tampoco le gusta.