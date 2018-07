Las 8 cosas más locas que puedes hacer con el buscador de Google

El buscador de Google se ha convertido en nuestro salvador en más de una ocasión. Si tenemos una duda o pregunta, Google suele ser la solución. Es ya un imprescindible en nuestras vidas, sin embargo, ¿conocemos todos sus trucos?

Estos son algunos de los trucos que te harán la vida más fácil:

1. Juegos secretos: Si eres un nostálgico de los juegos retro, Google tiene la solución, con escribir pac-man en el buscador podrás rememorar las partidas en el recreativo de tu barra. Si quieres destrozar los bloques del Atari Breakout, escríbelo en Google y verás cómo se convierten en bloques listos para ser derribados.

2.Brújula Secreta: Cuidado porque este siguiente truco sólo sirve para el móvil. Tienes que poner las palabras bubble level en el buscador de tu dispositivo para que tu pantalla se convierta en el típico nivel de burbuja que te indique con total precisión si algo está totalmente horizontal o vertical. Gracias a esta herramienta podrás colocar baldas, cuadros o posters sin margen de error.

3. Jugar sin conexión: el wifi te ha fallado y no sabes qué hacer. El primer consejo de todo informático es reiniciar el router. Y segundo, no te alejes del ordenador porque todavía puedes usarlo para jugar sin conexión. Puedes darle a la barra espaciadora esperando a que el dinosaurio salte. En ese momento el juego se activará y tendrás que saltar todos los cactus para conseguir el mayor número de puntos posible. Así se te hará más amena la espera hasta que vuelva internet.

4. El comodín de la canción: Si se te ha pegado una canción y no te acuerdas de cuál es, no te preocupes, sólo tienes que escribir en Google el trozo de letra que te sabes entre comillas e inmediatamente sabrás de qué canción se trata. Es importante que el trozo de canción que recuerdes lo busques entre comillas, ya que si no te podrían aparecer otros resultados que no tengan ninguna relación con el tema que estás buscando.

Imagen de un usuario del buscador Google | Agencias

Otro de los trucos que ofrece Google es que puedes restar palabras a tus búsquedas para que estas sean más precisas. Por ejemplo, si quieres apuntarte a clases de salsa y te aparecen resultados relacionados con la cocina, lo tienes muy fácil. Solamente tienes que poner en el buscador un menos delante de la palabra comida: -comida salsa. De esta manera no te aparecerá nada relacionado con alimentos.

5. Alterar la página: Si quieres trolear a algún amigo sólo tienes que escribir askew en la barra de búsqueda y la web se torcerá al completo, emborronándose levemente hasta que actualices la página. De la misma manera si escribes zerg rush en el buscador las “o” de Google se comerán todo el texto de la página.

6. Guitarra: Otro pasatiempo de Google. Si por ejemplo estás en la oficina y te apetece tocar la guitarra, no te preocupes, el buscador te ofrece la posibilidad de poner Google guitar para que practiques un poco. Entrando en el primer resultado de búsquedas tendrás cuerdas incrustadas en la pantalla que podrás tocar pasando el ratón por encima o tocando el teclado a modo de piano. Además, abajo te aparecerán algunas partituras por si te apetece tocarlas.

7. Trivial: No todo va a ser perder el tiempo, así que si te quieres culturizar mientras exploras el mundo, el buscador de Google también te ofrece el Smartypins: un divertido quiz geográfico en el que tendrás que colocar el pin de Google Maps sobre la respuesta correcta, y así podrás saber por ejemplo, en que ciudad del mundo está situado el restaurante Gusteau´s en la película Ratatouille.

8. El sentido de la vida: Si tecleas en el buscador the answer to life the universe and everything, Google te responderá 42. Esta respuesta es un guiño a la novela de ciencia ficción “La guía del autoestopista galáctico”, de Douglas Adams. Así que si quieres saber por qué el sentido de la vida es 42 tienes que leerlo ya.

Con todos estos trucos y secretos serás todo un experto en Google, dejarás a todos tus amigos y familiares con la boca abierta, y tu día a día será mucho más fácil.