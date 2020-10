Conocer este dato de tu consumo puede ayudarte a elegir la tarifa móvil que necesitas

La mayoría del tiempo que estamos en casa, nuestro teléfono móvil está conectado al Wi-Fi y no somos conscientes del gasto de datos que esto supone. Averiguar el uso que hacemos de estos es muy sencillo, tan sólo tenemos que entrar en los ajustes de nuestro móvil en el "uso de datos" y dentro de este menú “uso de datos con Wi-Fi”, también puedes usar la barra de búsqueda para simplificar esta tarea.

Una vez accedemos a esta opción no sólo podemos saber la cantidad de datos que hemos consumido, sino que también podemos saber cuáles son las aplicaciones que más uso han hecho de estos datos. Por lo que nos podemos hacer una idea de cuándo hemos gastado y en dónde. A priori nos puede parecer que conocer esta información es algo anecdótico, pero nada más lejos de la realidad, porque es un dato que nos ayudará a tomar decisiones que afectan a nuestra economía, te contamos cómo.

Cómo saber cuántos datos has gastado a través de Wi-Fi | TecnoXplora

¿Para qué nos sirve conocer este dato?

Aunque nos parezca un poco descabellado, conocer este dato nos puede servir para elegir qué servicios de Internet son más adecuados para nosotros y sobre todos si estamos pensando en hacer cambios en nuestras tarifas de Internet móvil. Analizando el uso consumo de datos sabremos si la mayor parte del consumo lo hacemos en casa o por el contrario nuestro gasto es mayor fuera de ella y de ese modo poder determinar qué tarifas o servicios contratar. Si eres de los que se pasas las horas muertas viendo series o jugando en plataformas de juego en streaming tu consumo podría ser muy alto.

Cómo puede influir a la hora de elegir los servicios de Internet

Conociendo este dato podemos saber si nos compensa o no mantener contratada la fibra o qué clase de tarifa elegir para el móvil. Pero veamos un ejemplo, como ya hemos mencionado si nos gusta estar en casa disfrutando de los servicios de streaming, ya sea de televisión o de juegos este consumo se dispara por lo que nos será muy rentable tener contratado un plan de fibra y una tarifa de datos de acorde al gasto que hacemos datos móviles, a través de nuestro móvil también podemos conocer este dato y hacernos una idea del consumo que hacemos y así ajustar los servicios contratados.

¿Cuántos gigas contratar en nuestro plan móvil?

Con el consumo de Wifi que hacemos habitualmente podemos hacernos una idea de las gigas que nos harán falta para poder tener cubiertas nuestras necesidades habituales cuando estamos lejos de casa y necesitamos una conexión Wifi. Normalmente el consumo de datos móviles no refleja un escenario cotidiano, sino ese en el que gastamos lo mínimo para no acabar con el bono. Un punto medio entre el gasto que hacemos de datos en Wifi, y del que hacemos con datos móviles habitualmente, puede darnos la cable de cuántos gigas nos vendrán bien en nuestra próxima tarifa de datos.