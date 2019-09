Normalmente no somos conscientes de todo lo que orbita alrededor de nuestro planeta. Solo vemos un cielo azul en los días soleados, y normalmente el cielo estrellado nocturno cuando la luz lo permite. Pero lo normal es que no alcancemos a ver objetos tan grandes como los satélites terrestres que nos rodean, o incluso la gran Estación Espacial Internacional. Salvo que tengas un interés especial por la astronomía y todo lo que orbita a nuestro planeta lo normal es que no te pares a pensar cuándo podrías ver distintos objetos en el cielo. Pero hoy hemos reparado en una web que sin duda tiene algo diferente que decir respecto de las habituales webs y apps que nos permiten conocer el cielo nocturno. Gracias al uso de Street View para orientarnos hacia dónde mirar.

Así funciona esta sorprendente web

Desde hace ya bastantes años nuestros teléfonos móviles han sido los perfectos compañeros para encontrar objetos en el cielo estrellado. Gracias a sus sensores nos han mostrado el lugar donde deberían encontrarse algunos objetos estelares en el cielo, en tiempo real y en base a nuestra ubicación. La web que repasamos ahora, hace algo parecido, pero desde el punto de vista de Street View de Google, algo que sin duda nos permite hacernos mejor a la idea de por dónde va a pasar el objeto en cuestión. La web es la de See a Satellite Tonight, que ha sido creada por un desarrollador que ha colaborado activamente en Google Earth.

Trayectoria de la ISS | Tecnoxplora

A esta herramienta podemos acceder desde su página web, que lo primero que nos pide es un permiso para conocer nuestra ubicación. Es básico dar este servicio si lo que queremos es que los pronósticos que haga sean creíbles y sobre todo útiles. Una vez que le permitimos conocerla, el mapa se mueve directamente hasta nuestra ubicación. Esta web no solo permite ver dónde se encuentra la Estación Espacial Internacional, sino que nos muestra el lugar donde se encuentra cada uno de los satélites que nos orbitan, como los de comunicaciones por ejemplo. Por esa razón en la parte izquierda de la pantalla aparece una lista de todos los satélites que hay disponibles para ver próximamente y trazar su trayectoria.

Trayectoria de la ISS desde Street View | Tecnoxplora

Cuando pulsamos sobre uno, podemos ver su trayectoria en el mapa sobre nuestra ubicación, para hacernos una idea de si pasará o no por el lugar donde nos encontramos. Solo tenemos que pulsar sobre uno de los satélites que veremos en las próximas horas, y pulsar sobre sobre el botón verde para ver la trayectoria desde el punto exacto en el que estamos con la vista de Google Street View. Entonces veremos el lugar en el que nos encontramos, y el punto en movimiento con la trayectoria exacta en el cielo que va a hacer a una hora determinada, tanto la hora como los segundos exactos.

Nos podremos mover como lo hacemos habitualmente en Street View para comprobar el lugar exacto en el que se encuentra el satélite en todo momento. De esta manera sabremos el lugar exacto al que mirar. También podemos activar las notificaciones pulsando el botón rojo, entonces recibiremos la notificación para no perdernos el evento. Sin duda una excelente herramienta para apreciar los objetos que nos orbitan.