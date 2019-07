Todos lo hemos visto lo en nuestras imágenes. Esos granos irregulares que hace que nuestras imágenes se vean un poco desagradables o con falta de calidad. En los días de la fotografía analógica, a esto se le llamaba grano y el equivalente digital es el ruido de imagen.

En términos generales, el ruido se define como píxeles aberrantes. Esto significa que son píxeles que no representan el color o la exposición de la escena correctamente. Este ruido se introduce en las imágenes cuando se dispara una imagen de larga exposición o dispara con un ajuste ISO alto.

Direfencia de ruido con ISO | IMGOnline

¿Significa esto que nunca se deben sobrepasar los niveles ISO 100 o hacer largas exposiciones? No, hay veces que el fotógrafo necesita, o incluso desea, fotografiar en esas condiciones. De hecho una de las máximas fotográficas por excelencia es no temerle al ruido. Es mejor tener una buena fotografía con ruido que perder una buena toma por no atrevernos a subir el ISO de la captura.

Además, siempre es posible reducir el ruido en un postprocesado digital. Para ello se suele hacer uso de Photoshop u otras herramientas de edición pero las mismas requieren de unos conocimientos avanzados . Por suerte, en Internet encontramos herramientas que nos permiten reducir el ruido de una imagen sin instalar nada en el PC o el móvil.

IMGonline

IMGOnlinees una página web que nos ayuda a obtener tal fin, es decir, subir una fotografía con un elevado nivel de ruido para, de forma totalmente automática, eliminarlo sin que ello afecte ala calidad final de una imagen. Como ejemplo la herramienta nos deja esta imagen procesada mediante su motor de imagen:

Puedes acceder a esta página web desde el ordenador o desde el móvil y el único requisito que debe cumplirse para reducir el ruido de una imagen sin instalar nada es que la imagen a procesar no supere los 2,2 megapíxeles (en torno a 1920x 1080 px).

Reduciendo el ruido paso a paso | Tecnoxplora

Una vez que hemos elegido la imagen, simplemente debemos seguir los siguientes pasos:

En el paso 1, haz clic en el botón seleccionar archivo y elige la fotografía que deseas editar para eliminar el ruido

En el paso 2, la primera opción déjala fijada en normal para no realizar un tratamiento excesivamente agresivo sobre la imagen. Los siguientes valores también es recomendables dejarlos en 0, tal y como reflejamos en la imagen.

En el paso 3, elige el formato de archivo creado, eligiendo entre JPEG o PNG. Como ya sabrás, el formato JPEG será más ligero

Paso 4: en la parte inferior de la página pulsa sobre el botón OK y, espera un par de segundos para descargar el resultado.

Todas las configuraciones ya están preajustadas de fábrica pero puedes ir variando todos los valores propuestos hasta encontrar el mejor resultado y con la mejor reducción de ruido posible.

La imagen original no cambiará de ninguna manera. Simplemente esta página web te dará otra imagen procesada.