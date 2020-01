Los archivos corruptos nos han acompañado siempre, desde el comienzo de los tiempos tecnológicos, hemos asistido impotentes a ese mensaje en el que el sistema operativo de nuestro ordenador, o de nuestro móvil también, nos dice que el archivo está dañado. Algo para lo que nadie tiene un remedio a mano, o al menos la mayoría, que ven estos mensajes como una forma de decirnos que nos olvidemos de abrir ese archivo. Pero no hay que bajar nunca los brazos, y menos en estos tiempos en los que Internet hace maravillas. Una de esas maravillas es la que os traemos hoy, ya que nos permite reparar archivos sin tener que descargar nada previamente, como por arte de magia.

Así puedes recuperar ese archivo dañado

Un archivo puede dañarse por muchas razones, pero a la mayoría de nosotros se les escapan completamente esas razones, por lo que lo único que buscamos es poder volver a abrir ese archivo normalmente, por la razón que sea y por supuesto por la importancia de su contenido. Para ello ahora podemos recurrir a una herramienta online que nos permite precisamente reparar esos archivos que por alguna razón para los sistemas operativos están dañados. Y lo mejor de todo sin la necesidad de tener que estar instalando nada en el PC o en nuestro móvil.

Arrastra y suelta para que el archivo pueda arreglarse | Tecnoxplora

Los archivos que podemos reparar con esta herramienta son de diferentes formatos. Estos pueden ser archivos de Office, como Word, Excel, PowerPoint e incluso Outlook. Además de otros importantes, como los de la suite de diseño de Adobe. Como son los de Photoshop, Illustrator, o incluso de la herramienta de ilustración CorelDraw. Esta última bastante dada a corromper los archivos que genera de manera accidental. Por tanto si tenemos algún archivo de este forma que no podemos abrir por estar dañado, lo mejor que podemos hacer es acceder a Online File Repair, una página web que integra toda una app para poder recomponer esos archivos que por alguna razón se han dañado.

Una vez dentro de la app lo único que tenemos que hacer es seleccionar el archivo que vamos a reparar. Pulsamos sobre reparar, y posteriormente lo descargamos. Lo más lógico es que la mayoría de las veces el archivo se recomponga bien, y podamos abrirlo como si no hubiera pasado nada. Pero esta herramienta no garantiza la reparación de cualquier archivo. Pero en cualquier caso, hay grandes posibilidades de poder recuperar esos archivos que no funcionan correctamente con esta herramienta.

Lo mejor de todo es que tanto si estás en el PC, como en el navegador de tu teléfono móvil, vas a poder utilizar la herramienta de una manera sencilla y sin tener que ocupar más espacio en el dispositivo. Una buena forma de acabar con esos mensajes de que algo ha ido mal por culpa de un archivo que está dañado. Un archivo se puede dañar por muchas razones, puede que simplemente sus elementos se hayan mezclado y perdido su orden original, algo que estas herramientas pueden solventar fácilmente.