Cada uno tiene sus razones para navegar de incógnito con el móvil, y no seré yo quien las enumere. El caso es que este modo es muy popular en nuestros móviles, porque nos permite acceder a distintas páginas web sin dejar rastro alguno en el historial. De esta manera, todo lo que navegues en este modo no existirá para los demás, aunque eso sí, para tu proveedor de Internet no habrá modos de este tipo que valgan, ya que nuestra navegación en esas páginas siempre queda patente. Por tanto, debemos tener en cuenta que el rastro solo desaparece de nuestro Smartphone, aunque eso puede ser suficiente perfectamente. Pues bien, os contamos cómo podemos acceder siempre al modo de incógnito desde el móvil, sin tener que pasar por el Chrome estándar antes.

Así puedes iniciar siempre en incógnito

Como decimos, cuando estamos en Chrome, es necesario crear una pestaña de incógnito aposta para poder navegar de esta manera. Por ello, hay que entrar en Chrome, pulsar los tres puntos de la parte superior derecha y pulsar sobre la opción de nueva pestaña de incógnito. De esa manera comenzamos a navegar en un modo donde la interfaz torna a un color oscuro y aparece el icono característico de este tipo de navegación ultra sigilosa. Una vez que estamos dentro de este modo podemos abrir todas las pestañas que queramos en él, pero cuando es la primera vez que entramos en Chrome hay que repetirlo una y otra vez. Por tanto, el truco que os ofrecemos hoy es especialmente útil.

Añadiendo el acceso directo incógnito | Tecnoxplora

Se trata de crear un acceso directo para este tipo de navegación incógnito. De esta manera siempre que pulsemos sobre el acceso iniciaremos la navegación en este modo. Añadirlo al inicio del móvil es realmente sencillo. Para ello debemos ir a la pantalla de inicio del móvil, o bien al cajón de aplicaciones en Android, y pulsar prolongadamente sobre el icono de Google Chrome. Veremos entonces un menú emergente, que nos muestra distintas opciones a la hora de iniciar el navegador web. En la primera opción precisamente encontramos lo que estábamos buscando, como es el botón para crear una pestaña de incógnito.

Es el primero, y si pulsamos una vez se abre directamente una de estas pestañas. Mientras que si pulsamos prolongadamente sobre esa opción, aparece en nuestro dedo un acceso directo en forma de icono para abrir una pestaña de incógnito en el inicio del teléfono. Ahora solo nos queda colocar el icono en el lugar que más nos guste del terminal, para tenerlo siempre a mano. Puede estar en el mismo escritorio, o simplemente dentro de una carpeta que elijamos nosotros. Podemos dejarlo en el escritorio y después moverlo a una carpeta, más escondido cuando nosotros queramos. Por tanto estamos ante la forma de siempre iniciar la navegación en Google Chrome completamente de incógnito, sin que nadie sepa después de haber navegado dónde hemos estado. Un truco que seguro se convierte en básico para muchos en sus móviles. Al fin y al cabo, la privacidad es lo primero en nuestro smartphones.