Cómo marcharte de una conversación en Zoom y que parezca algo casual

Hoy en día es muy común pasar largas horas delante del ordenador conectado a interminables reuniones, ya sean de carácter personal o profesional. A la imposibilidad de reunirnos derivada de la pandemia en los últimos días se ha unido el temporal de nieve, que ha empeorado aún más la situación. En muchas ocasiones no sabemos cómo terminar estas molestas e interminables videollamadas y de esta necesidad, surgen iniciativas como la que te vamos a contar a continuación.

Como contábamos antes, no es raro que muchas personas tengan que mantener reuniones a través de programas como Zoom, Skype o Microsoft Teams de videoconferencia, por lo que se hace tan necesario recurrir al ingenio y otros programas para simular congelación de fotogramas, ralentización y retrasos en la videollamada. Gracias a estas ahora puedes tartamudear deliberadamente y hacer fallar el sonido, nadie sabrá que estás saboteando la comunicación y podrás hacerlo en el momento que tu elijas.

Si no encuentras una buena excusa para salir de manera educada de una videollamada, puedes optar por simular ciertos fallos técnicos o una mala conexión. BUFERI.NG te proporciona las herramientas para que sea posible hacerlo de una manera que no levante sospechas. A través de esta página web puedes descargar la herramienta creada por los desarrolladores de SnapChat que nos permite aplicar filtros a la cámara de nuestros ordenadores como sucede en la popular aplicación para móvil. La ventaja es que, a ser compatible con las plataformas de videoconferencias, podemos aplicar estos filtros a nuestras reuniones.

Con este filtro podemos congelar la imagen en nuestras videoconferencias | TecnoXplora

¿Cómo descargar e instalar?

Para poner en marcha nuestro plan borrarnos de las videollamadas lo primero es descargar el programa Snapcam en tu Pc o Mac. Dirígete a la sección “How It Works”, donde encontrarás un enlace que nos redirige a la página de descarga, si no funciona también puedes hacerlo a través de su página web. pero no hace falta disponer de cuenta de usuario.

Introduce la dirección de correo electrónico .

. Activa la casilla de verificación y selecciona la descarga para Mac o PC en función del sistema de tu ordenador.

y selecciona la descarga para Mac o PC en función del sistema de tu ordenador. Una vez elegida la opción comienza la descarga del archivo de instalación.

Concluida la descarga la encuentras en la carpeta predefinida que generalmente se trata de la carpeta descargas, y de este modo ejecutar el programa de instalación.

¿Cómo funciona?

Su funcionamiento en muy sencillo y antes de conectarte a la reunión tienes que abrir Snap camera en el ordenador.

Usa la barra de búsqueda para localizar el filtro tecleando “Too many meeting”

para localizar el filtro tecleando Mantén abierto el Snap camera y comienza la reunió n usando a través de la plataforma que uses, bien sea Teams, Zoom, Skype.

n usando a través de la plataforma que uses, bien sea Teams, Zoom, Skype. En las opciones de la cámara selecciona Snap Camera.

Con ambas aplicaciones funcionando, tan solo tienes que pulsar con el ratón sobre la pantalla de Snap camera de este modo conseguimos que se congele la imagen. Esto unido a una buena interpretación por tu parte es la solución perfecta las aburridas reuniones.