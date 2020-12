¿Cómo de malos son tus gustos musicales en Spotify? compruébalo con esta app online

En cuestión de gustos siempre pensamos que los nuestros son los mejores y en esta valoración incluimos la música. Como se suele decir para gustos los colores, pero en este caso bien podíamos decir, para gusto las canciones.

¿Escuchas buena música?

Puede que alguien te haya dicho alguna vez que la música que escuchas es buena, o todo lo contrario, lo que puede desencadenar en un debate sobre la calidad de lo que escuchamos. Que la música que escuchamos es mala puede ser algo muy subjetivo, por lo que para analizarla tenemos que buscar un método algo más “objetivo” como la Inteligencia Artificial, algo que no entiende de gustos ni sensaciones sólo cuantifica la calidad de la música. Para salir de dudas podemos usar esta web que analiza las listas de reproducción de Spotify y nos dice lo mala que es la música que escuchas. Se trata de 'Juzge my Spotify' y podemos acceder a través de su página web.

Para analizar nuestras listas está aplicación basada en la Inteligencia Artificial usa una serie de algoritmos de dudosa objetividad para descubrir qué nivel tiene la música que escuchas. Pero antes de empezar a analizar tu Spotify, debes tener muy en cuenta que la web está predispuesta desde el principio a que lo que escuchas no es bueno. Una web cargada de ironía que no analiza si es buena, sino que cuantifica lo pésimo que es lo que escuchas. Si estás esperando una buena valoración, esta no es la web.

Analizando las listas de reproducción | TecnoXplora

Analiza tu Spotify

Tiendo en cuenta lo que ya sabes si estás todavía estas dispuesto a averiguar lo nefasta que puede ser tu música, sigue los siguientes pasos:

Como se trata de una Web, podemos realizar el proceso en cualquier dispositivo, para hacerlo abre el navegador de internet y entra en esta herramienta online

Para comenzar, pulsa sobre ' Find Out' y después de unos segundos, ya está preparada para comenzar.

y después de unos segundos, ya está preparada para comenzar. Pulsa 'Log in With Spotify', si no estás identificado tendrás que hacerlo para que pueda acceder a tu música, pero no te preocupes que la aplicación no guarda ningún dato.

Así de mala es la música que escuchas | TecnoXplora

Durante el proceso verás cómo va calificando tus elecciones, e irá haciéndote preguntas acerca de algunos de tus gustos y en función de tus respuestas analizará los resultados. Una vez ha acabado de analizar toda tu discografía, llega la valoración final. Su juicio es más implacable que el de un jurado de un Talen Show.

Siguiendo con el tono irónico, no sólo nos dice que nuestros gustos son malos, sino que también se atreve adjetivar de manera negativa lo que escuchamos, usando palabras que bien pueden estar relacionadas con el tipo de música que escuchamos. Pero eso no es todo, sino que nos hace un listado de lo que más escuchamos y nos da su valoración, que como puedes esperar no será positiva. Además, de hacernos una lista con los artistas peor valorados y que escuchamos demasiado según su punto de vista. Por último, un análisis general de lo que dice de ti tú música preferida.