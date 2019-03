Cómo ganar dinero en YouTube en cinco cómodos pasos

¿Cuántas veces hemos oído de los 'youtubers', esos famosos seres del averno que tienen millones de seguidores, parecen ganar dinero con sus propios vídeos y a los que admiramos y envidiamos a partes iguales?

Al final, las dos preguntas principales en torno a ellos suelen ser las mismas: en primer lugar ¿cuánto dinero ganan realmente? y en segundo ¿cómo puedo hacer yo lo mismo?

Con la primera pregunta no podemos ayudarte demasiado. Con la segunda tampoco podremos darte una fórmula mágica (si la tuviéramos, estaríamos escribiendo esto desde las Bahamas), pero lo cierto es que el propio YouTube ofrece algunas pistas para convertirse en 'partner' de la plataforma y empezar a ganar dinero. O, al menos, a intentarlo.

Los cinco pasos para ser 'partner' de YouTube son:

1.- Lo más importante: los primeros 15 segundos

Como sabrás, el potencial visitante de tu vídeo tiene muchas cosas que hacer. Bueno... no, en realidad si está echando la tarde en YouTube quizá sea medianamente probable que no tenga mucho que hacer. Lo que queremos decir es que, entre los millones de vídeos que hay en el mundo, más te vale hacer algo que le haga decantarse por el tuyo.

En ese sentido, los primeros 15 segundos son vitales a la hora de captar su atención. Por ello, tendrás que ir al grano cuanto antes. Y si no vas al grano, al menos suelta un gancho lo suficientemente bueno como para que el usuario siga viéndote más allá de esa barrera de tiempo preestablecida.

2.- Colabora con otros

Cuatro manos siempre hacen más que dos, de eso no cabe duda. Por ello, Youtube te recomienda que invites a tus vídeos a otros 'youtubers' para que, entre los dos, podáis colaborar mutuamente, unir fuerzas y aumentar vuestra relevancia.

Pero claro, si resulta que vas a hacer un canal de vídeos sobre la lactancia del oso panda igual va a ser un poco difícil que te atienda el Rubius, ¿no? En ese caso, intenta siempre aliarte con usuarios de un nicho parecido o similar al tuyo. Quizá no tengan miles de seguidores, pero ese nicho de seguidores, por pequeño que sea, es el que te interesa.

3.- Haz que te encuentren

Empezar siempre es muy difícil para cualquiera. Por eso, desde YouTube te recomiendan seguir algunos pasos para que los usuarios te encuentren en sus búsquedas. Para ello deberás cuidar mucho el título de tu vídeo, la descripción y, sobre todo, los tags.

4.- Haz contenido especial

Seguramente el requisito más complicado y más obvio: si quieres triunfar en YouTube y que tu contenido sea viral, tiene que ser, como poco, original. Luego podrá gustarle o no a la gente, pero olvídate de copiar a otros 'youtubers'. Si ellos triunfaron con lo suyo es quizá porque fueron los primeros en hacerlo.

5.- Construye una comunidad

La idea es que no sólo consigas usuarios momentáneos, sino que estos se conviertan en tus fieles y no se vayan nunca de tu lado. Por ello, ofréceles siempre contenido que encaje en sus temáticas o intereses preferidos. Y, al final de tu vídeo, no olvides recordarles que pueden suscribirse a tu canal para recibir todas tus actualizaciones