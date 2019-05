Cómo exportar tus listas de Spotify a Apple Music, Tidal o Deezer y viceversa

Es posible que te estés planteando cambiar de servicio de música en streaming, ya que crees que encontrarás mejoras opciones en otros proveedores. Si eres de los que utilizas Spotify, existen herramientas que permiten exportar la información que tienes almacenada a otras plataformas, como por ejemplo las listas de reproducción que has creado.

Crear una lista de reproducción (o playlist) es algo que puede llevar bastante tiempo, ya que aparte de elegir las canciones que la componen se tiene que realizar un proceso de configuración y selección metódico para que todo tenga sentido –ya que si no es así, es posible que te encuentres un pista de Joan Manuel Serrat en un lugar en el que lógicamente no le corresponde, como por ejemplo junto a Iron Maiden-. Por lo tanto, no perder este trabajo en el caso de desear cambiar de servicio de música en streaming es algo vital.

Realizar el proceso de forma manual no tiene mucho sentido, ya que apuntar cada una de las canciones que componen una lista es algo que hace perder mucho tiempo… y muy tedioso, todo hay que decirlo. Por lo tanto, es muy útil dar uso a una herramienta que permite realizar la exportación de forma automática desde Spotify hasta el nuevo servicio. Evidentemente, para realizar esto es necesario proporcionar los datos de usuario y contraseña, pero no hay riesgo ya que las herramientas que vamos a proponer son completamente fiables.

Los servicios para exportar listas desde Spotify

Existen diferentes opciones para conseguir esto. Algunos llegan en forma de aplicación y, otras, se dan uso en el navegador de Internet que utilices (como por ejemplo Google Chrome). La fiabilidad de todas las que vamos a enumerar es muy alta, así como su efectividad. Por lo tanto, independientemente de la que elijas, seguro que consigues resultados óptimos –y, por ello, debes seleccionar la que mejor se adapta a tus necesidades-. Estas son las posibilidades que creemos que son recomendables:

Stamp

Esta es una opción que ofrece clientes para todos los sistema operativos actuales (como por ejemplo, Android; Windows, macOS; e, incluso, iOS y Linux). Una de sus grandes virtudes es la gran sencillez que ofrece a la hora de realizar las exportaciones desde Spotify –y casi cualquier otro servicio de música en streaming que existe-, ya que en apenas tres pasos se completan los procesos. Realmente es muy eficiente pero, eso sí, desgraciadamente no es una opción gratuita.

Stamp | Stamp

Exportify

Este es un cliente web que funciona en la inmensa mayoría de los navegadores actuales, como por ejemplo Chrome y Firefox. Sencillo de utilizar, pese a estar en inglés, el asistente que incluye es muy útil. Su interfaz no es especialmente atractiva, pero los resultados son excelentes. Una de sus virtudes es que no hay que para nada para conseguir tus listas de Spotify y darles uso en otros servicios de música en streaming.

Opciones de Exportify | Tecnoexplora

Soundiiz

Otro cliente web que ofrece una buena fiabilidad y su trabajo, además, lo realiza con una gran rapidez (lo que muchas veces es una gran ventaja). Aparte de trabajar con listas, también hace lo propio con los favoritos de una gran cantidad de servicios de música en streaming entre los que está Spotify. Sin duda, una opción que se debe probar a que son muchas la cantidad de opciones que ofrece.