Hoy en día, cuando navegamos por la red, son muchísimos los datos que generamos mientras lo hacemos, muchos datos que en ocasiones recordamos fácilmente y que en otras ocasiones nos cuesta más recordar. Por esa razón hay funciones como el autocompletado, algo que Google ha llevado tanto a sus apps como a su sistema operativo Android. El autocompletado al fin y al cabo no es otra cosa que guardar una serie de datos para que más adelante cuando necesitemos utilizarlos estén disponibles rápidamente. Pero claro, no todos los datos son igual de sensibles a la hora de ser guardados en los servidores de una gran empresa como lo es Google.

Evita que se guarden los datos de pago en Chrome

Como sabéis, cuando vamos a hacer un pago en Internet, normalmente tenemos varias opciones, desde pagar con Paypal a introducir directamente los datos de la tarjeta bancaria. Esta información para la gran mayoría de los usuarios es muy delicada, y preferirían no tener que compartirla tan siquiera a la hora de hacer una compra, pero evidentemente no queda más remedio. Lo que sí podemos evitar es que esos datos bancarios no se almacenen en Chrome. Aunque el navegador lo hace por una buena causa, y garantiza que esos datos no serán revelados, es verdad que no es algo que satisfaga a muchos usuarios.

Configuración de Chome | Tecnoxplora

Por ello en la configuración de Chrome podemos desactivar el guardado de esta información. De lo que hablamos se llama “Guardar y autocompletar métodos de pago” y es una opción que podemos encontrar cuando entramos en la configuración de Chrome, pulsando sobre los tres puntos verticales en la parte superior derecha de la pantalla. Dentro de este menú hay una sección de “Autocompletar” dentro de la cual existe a su vez otra sección llamada “métodos de pago” que es en la que debemos pulsar. Una vez que entramos, la primera de estas opciones es la de “Guardar y autocompletar métodos de pago” que os nombrábamos antes. Si está activada, debemos pulsar el deslizante del lateral derecho para que Chrome deje de guardar esa información.

Deactivando el autocompletado | Tecnoxplora

De esta manera cuando vayamos a pagar de nuevo en una tienda online, ya no veremos como aparecen automáticamente los datos de nuestra tarjeta bancaria. Aunque esta opción no suele mostrar abiertamente todos los datos de la tarjeta de crédito, sino solo la numeración, los más sensibles como la caducidad o el código CCV que aparece en la parte trasera no se suele guardar. En cualquier caso como estamos en nuestro derecho de que esa información sea completamente anónima y no quede grabada en ningún lugar, podemos desactivar ese guardado de esta manera. Sin duda es una manera inteligente de mantener una información tan sensible como la de los métodos de pago lejos de los servidores de ninguna empresa, porque es evidente que nunca se sabe lo que puede ocurrir con ellos. Así que si no te sientes seguro de compartir esa información de forma permanente, no tienes más que pulsar ese botón para que Chrome deje de guardarlo por defecto, sin más.