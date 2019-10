La aplicación de mensajería instantánea cuenta con una versión web que ya es bastante popular. Porque nos permite chatear desde un ordenador cómodamente, escribiendo desde un teclado físico y teniendo así una alternativa para chatear, incluso desde el trabajo sin tener que estar con el teléfono en la mano todo el tiempo. Está extendida la creencia de que desde WhatsApp Web no podemos hacer las mismas cosas que en la versión móvil original. Y hay algo de cierto en esa frase, porque en realidad no podemos hacer lo mismo con ella. No obstante podemos hacer algunas de las cosas más importantes que tiene la app móvil, y que son básicas para poder utilizar esta app de mensajería.

Así puedes editar tu foto de perfil

Desde WhatsApp Web podemos leer y responder mensajes de WhatsApp desde el ordenador, o un dispositivo con acceso web a Internet. Gracias a esta aplicación, las tareas básicas de la app se pueden llevar a cabo casi de la misma manera. En el caso del perfil también, ya que podemos editar la mayoría de las características que normalmente se pueden modificar en la versión móvil. Puede que no te hayas planteado nunca cambiar la imagen de perfil desde el ordenador o el navegador con WhatsApp Web, pero hay ocasiones en las que nos podría venir bien hacerlo. Una de ellas es cuando queremos cambiar la imagen por una que tenemos en el ordenador guardada.

Editando la foto de perfil | Tecnoxplora

Evidentemente la otra alternativa es la de enviarte la imagen desde el PC, guardarla en el móvil y aplicarla. Pero te puedes ahorrar ese paso editando la imagen directamente desde WhatsApp Web, o también la app para Windows de la aplicación. Para editar la imagen de perfil, debemos seguir un proceso bastante similar al del móvil. Para ello debemos pulsar en nuestra foto de perfil desde la pantalla principal, donde vemos todos los chats. Una vez que pulsemos pasaremos a un menú en el que se muestra en gran tamaño la foto de perfil, en la parte superior de la pantalla.

Editando la alineación y tamaño de la imagen | Tecnoxplora

Ahora solo debemos pasar el cursor del ratón por encima de la foto, para ver cómo aparece el texto de “cambiar foto de perfil” y el icono de una cámara de fotos. Al pulsarlo vemos cuatro opciones, que nos permiten ver la foto de perfil actual, tomar una foto nueva, si nuestro ordenador tiene posibilidad de hacerlo, subir una imagen nueva, o eliminarla directamente. Lo que nosotros queremos es una de dos, tomar una foto si lo que queremos es añadir un selfie con la webcam, o subir una foto desde el sistema de archivos del ordenador.

Una vez que pulsamos sobre subir la imagen se abre el explorador de Windows o del sistema que estés utilizando. Tras elegir la imagen se puede ajustar su apariencia dentro del círculo del perfil. Podemos moverla con el ratón y pulsar sobre los botones de zoom a la derecha, para hacer más grande o más pequeña la imagen dentro de esta forma. Solo queda confirmar para cambiar la imagen, si no te convence, solo tienes que pulsar el aspa en la esquina para cancelar.