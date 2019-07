Sin duda, Wikipedia se ha convertido en una de las fuentes más utilizadas para encontrar información de todo tipo. La época de las enciclopedias tradicionales pasó a mejor vida con la llegada de esta completa plataforma de contenidos. Es gratis, por lo que está al alcance de todos, y sus contenidos son bastante completos. Además, las constantes mejoras, como la última renovación de su aplicación, la hacen más útil que nunca. El problema que tiene esta enciclopedia gratis, es que Wikipedia tiene tal cantidad de artículos. actualmente dispone de más de 1.5 millones de contenidos en español, que es muy fácil tirarse horas y horas leyendo todo tipo de contenidos. No, no es malo utilizar Wikipedia, más bien al contrario: aprendemos cosas nuevas y conseguimos información de todo tipo de una forma fácil y cómoda. El problema es que, si bien es cierto que en cuanto a contenidos no nos va a faltar de nada, además de que siempre podemos echar mano de la versión inglesa, no cuenta con un modo oscuro.

Sí, puedes tener un modo oscuro en Wikipedia

Al no contar con esta funcionalidad de forma nativa, tenemos un problema al leer esta inmensa enciclopedia online. Si, utilizamos un teléfono móvil o tablet, el problema tiene una fácil solución. Más que nada porque podemos activar el modo oscuro, o incluso utilizar alguna de las cientos de apps disponibles para protegernos la vista mientras leemos.

Modo oscuro de Wikipedia | Tecnoxplora

Pero, ¿qué es lo que pasa si queremos leer desde un ordenador de sobremesa o portátil? Pues que vamos a acabar con la vista cansada. O no. Y es que, hay una forma de tener un modo oscuro en Wikipedia. Y aquí es donde entra el mejor navegador web disponible. Es un hecho evidente que Chrome es la mejor solución para navegar por Internet. Sí, es cierto que consume una cantidad de RAM abusiva, pero a cambio tenemos una navegación rápida, por no hablar de la gran cantidad de extensiones disponibles que nos permiten mejorar aún más la funcionalidad de esta herramienta de Google. Un claro ejemplo lo tenemos en Wikipedia Tema Negro, una extensión de Chrome que puedes descargar de forma totalmente gratuita, y que te permitirá alternar entre el modo normal y el modo oscuro en Wikipedia.

Su mecanismo de uso es realmente sencillo. Una vez hayas descargado e instalado la extensión de Chrome Wikipedia tema negro en tu navegador, verás que en la parte superior derecha te aparece un nuevo icono con el logotipo de la popular enciclopedia online. Lo único que deberás hacer es, abrir la página web oficial de Wikipedia. Verás que aparece con ese tono claro tan característico. ¿Quieres cambiar al modo oscuro? Pues solo tendrá que pulsar sobre el icono mencionado anteriormente y, de forma automática, cambiará la paleta de colores, añadiendo un fondo oscuro a Wikipedia que te hará la lectura mucho más amena. Por último, te dejamos el enlace de descarga para que puedas instalar la extensión de Chrome Wikipedia tema negro, con el que podrás disfrutar de las bondades del modo oscuro de Wikipedia. ¡Ya puedes leer durante horas sin preocuparte por tu vista cansada!