Cómo descargar todas las imágenes de una búsqueda de Google, y sin instalar nada

Google es el método más utilizado en todo el mundo para realizar búsquedas. En la red podemos encontrar casi de todo. Son muchas las horas que podemos pasar sentados delante de la pantalla de nuestro ordenador buscando, seleccionando, descargando una a una y organizando todas las imágenes que encontramos por Internet. Pero qué pasa si queremos descargar y guardar todas las imágenes de una búsqueda de Google, a continuación, te contamos un método de lo más sencillo para buscar, descargar y reunir todas las imágenes que encontramos tras realizar una búsqueda.

Guarda todas las fotos de una búsqueda de una sola vez con imgdownloader

Son muchos los motivos que podemos tener para querer guardar las fotos de un resultado de búsqueda. Normalmente cuando queremos guardar una imagen desde el navegador solemos pulsar y arrastrar al escritorio o con el botón derecho sobre la imagen si estamos usando un ordenador o mantenemos pulsada la pantalla del móvil hasta que aparece el menú desde el que seleccionamos descargar imagen.

Descargando todas las imágenes del resultado de una búsqueda | TecnoXplora

Pero cuando estamos buscando inspiración o crear un álbum de fotos de internet, puede que queramos guardar la mayor parte o todas las imágenes resultantes de una búsqueda, esto se convierte en un trabajo muy tedioso. Para ayudarnos a descargar todas estas imágenes podemos utilizar una herramienta online.

Para comenzar a usarla abre una nueva ventana en el navegador.

En la barra de dirección teclea

Una vez accedemos a esta herramienta, selecciona entre las opciones “ Google ”

” Y a continuación, introduce tus intereses en la barra de búsqueda y pulsa sobre el icono para comenzar.

Una vez he concluido pulsa el botón “download All”

El tiempo de descarga depende de la cantidad de resultados de nuestra búsqueda.

Se descarga automáticamente un archivo Zip en cuyo contenido son todas las imágenes en formato JPG, renombradas como HelloIMG seguida de un código numérico.

Pero esta no es la única alternativa que no ofrece esta herramienta, el resultado de la búsqueda nos muestra una miniatura de todas y cada una de las imágenes que coincida con nuestro criterio de búsqueda. Debajo de cada una de ellas vemos el botón “Download” para que podamos descargar de forma individualizada todas y cada una de las imágenes.

Al tratarse de una aplicación online, no es necesario instalar nada en nuestros dispositivos, por lo que se trata de un método rápido, seguro y automático de llevar a cabo esta función. Por el momento Google no la ha incluido a pesar de que esta en constante evolución con nuevas funciones y actualizaciones. Su uso es gratuito y no necesitamos crear un perfil, ni introducir ningún dato personal para hacer uso de este servicio. Si llevas a cabo una de estas descargas masivas debes tener en cuenta el uso que vas a realizar de estas imágenes, ya que pueden estar sujetas a derechos de autor por lo que no podemos hacer un uso comercial de estas.