Cómo descargar tu historial de búsquedas en Google, para que Google no sepa de ti

Si quisiéramos echar un vistazo a todas las cosas que hemos rastreado en el buscador de Google podríamos hacernos un mapa mental de todas las cosas que nos han preocupado y obsesionado, desde planes de viaje a consultas médicas, pasando por nuestros lugares comunes. O sea, nuestras páginas más visitadas y a las que siempre, por pereza o costumbres, entramos a través de Google.

Ya te contamos cómo descargar todos tus datos de Facebook y de Twitter, unas opciones que llevan habilitadas desde hace un tiempo. Google no se había quedado atrás y nos daba la posibilidad de guardar una copia de los datos de una veintena de servicios, entre ellos Gmail, Calendar, Youtube o Drive (en éste enlace te explicamos cómo hacerlo).

Si has estado usando el servicio conectado a una cuenta de Gmail y si no has abusado del 'modo incógnito' estás de suerte, porque Google te ofrece la opción de descargar todo tu archivo personal de búsquedas, así como la posibilidad de la eliminación de parte o la totalidad de “tu expediente”. Hasta ahora lo que podíamos consultar era el historial de páginas visitadas.

Esto lo puedes hacer accediendo a history.google.com y haciendo 'login' con tu cuenta y contraseña. Puedes echar un vistazo a todo tu historial por mes, semana, día y hora determinados, con algunas opciones gráficas como los sitios donde has hecho un mayor número de clics, tus consultas más recurrentes y los sitios donde más entras. También las miniaturas de las imágenes que te ha interesado buscar.

Para ser una funcionalidad en la que llevan trabajando casi un año se podrían haber trabajado algo más el diseño y las opciones de visualización, pero es un buen comienzo. Si quieres descargar tu histórico en la barra de herramientas (esquina superior derecha) elige 'Opciones / Descargar').

En menos de cinco minutos podrás descargarlo desde Google Drive tras un e-mail de aviso. Es un archivo .zip con varios archivos JSON (que ordenan tus búsquedas por trimestre).

La compañía te advierte de que no te guardes el archivo en cualquier ordenador o en cualquier copia de seguridad y te recuerda que puedes asegurar mejor tu cuenta con la verificación en dos pasos. Te en cuenta que son archivos súper privados y que este mensaje no es el típico “blablabá” de condiciones que jamás leemos.

Para borrar todo el historial de búsqueda elige 'Opciones / Eliminar' y la opción 'desde el origen de los tiempos', pero también puedes seleccionar los elementos a borrar. Quizá así te sientas más “seguro”, aunque te haya asustado saber todas las cosas que Google sabe de ti. Al fin y al cabo pocas cosas hay tan privadas como tu cuenta de correo o tus búsquedas online.