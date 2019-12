No hay nada más navideño que las reuniones. Comidas familiares, comidas de amigos, visitas a casa… en Navidad es habitual que se llene la casa de familiares y conocidos, de invitados. Y aunque también es habitual disfrutar en familia, jugar, bailar o cantar villancicos, no somos nadie sin nuestro móvil y sin conectarnos al WiFi. Si vas a recibir visitas estas navidades, te decimos cómo crear una red WiFi de invitados en casa sin complicaciones.

Aunque disfrutemos del tiempo en familia o con amigos, conectarse a WiFi suele ser lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar en el que vamos a estar mucho tiempo seguido. Y si vas a recibir visita, te preguntarán la contraseña. Suele ser un incordio tener que dictar uno a uno los dígitos del router si tienes la seguridad que venía por defecto. O no es lo más adecuado dictarla si la has cambiado. Bien porque pueden escucharte los vecinos o porque no controlarás el uso que otras personas hagan conectadas a tu red, lo que podría poner en riesgo tu intimidad. Para eso, lo mejor es crear una red WiFi de invitados que podrás eliminar cuando ya no vayas a recibir visitas o a la que podrás poner una contraseña fácil de dictar a todos.

Internet | Pixabay

Para crear la nueva red, tendrás que acceder a tu router desde el navegador del ordenador o desde el teléfono. Ve al navegador que tengas, sea el que sea, y escribe 192.168.1.1 en la barra de navegación (en caso de que tengas otra IP local asignada a tu router, escribe la que corresponda si la has cambiado) Y accede con tu usuario y contraseña. En caso de no haber creado ningún usuario para entrar al router, es posible que sea la clave de acceso que encontrarás en tu dispositivo o claves como admin o 1234 y derivados. Si has cambiado la contraseña, usa la que elegiste.

Una vez dentro de las opciones, puedes ir a “crear una nueva red WiFI”. Busca la opción que indique Wireless Guest y aquí podrás crear esta conexión temporal para los que se conecten cuando lleguen a casa. Más allá de que puedes poner una contraseña diferente a la habitual en tu router, podrás acceder a otras opciones interesantes como aislar dispositivos. Pero, sobre todo, lo más interesante es que podrás poner una contraseña fácil de escribir y que no suponga problema al escribirla, recordarla o dictarla cuando vayan a preguntarte. Otra de las principales ventajas de crear una red WiFi de invitados en casa es que las personas que se queden en ella no accederán a tus datos personales ni pondrán infectarte la red con algún tipo de virus. También, una ventaja interesante es que no te quitarán velocidad porque puedes limitar el ancho de banda. Es decir, podrás permitir que sólo accedan al 50% del ancho de banda de casa y así no te “estropeen” tu conexión.

Una vez que acaben las fiestas, basta con acceder de nuevo a tu router y podrás eliminarla. Ve al router escribiendo 192.168.1.1 en tu barra del navegador, accede a la red WiFi de invitados creada y busca la opción para eliminarla.