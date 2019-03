Cómo convertir un vídeo de YouTube en un gif viral

Aunque lo mejor de un GIF es el poco tiempo que se requiere para fabricarlo. En internet, existen multitud de formas para hacer, de un vídeo, un GIF. Sin embargo, la empresa de aplicaciones Glyphic ha dado con un truco bastante sencillo. Colocando la palabra gif en la dirección de Youtube, accedemos a una página donde insertamos el enlace del vídeo. Marcamos el minuto en el que aparece la escena de la que queremos hacer el GIF, y voilà!

Con este truco, no es necesario descargarse aplicaciones ni buscar conversores en línea. Aunque, es muy probable que la herramienta de Glyphic no dure para siempre. Y es que la empresa no ha pedido permiso a Youtube para utilizar su marca.

El GIF es el formato de imagen más empleado por Tumblr, la plataforma de microbbloging que permite a los usuarios compartir, además, música y texto. Aunque seguro que no será necesario registrarse para disfrutar de las monerías que hace nuestro gato en un simple GIF.