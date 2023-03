Cómo aumentar el tiempo de margen para recuperar un correo electrónico enviado por error

¿Alguna vez has enviado un correo electrónico a la persona que no debías? Aunque te des cuenta rápidamente del error, una vez enviado no hay marcha atrás. Sin embargo, existe una forma fácil para cancelar esos envíos. Por lo que no debes preocuparte. Afortunadamente, desde hace un tiempo existe una solución a este problema y es aumentando el tiempo de margen para deshacer el envío.

Esta opción, la tendrás sobre todo en una de las plataformas de correo más usadas, Gmail. Para aumentar el periodo de gracia para recuperar lo que enviaste por error se realiza desde la configuración de Gmail. Para ello, como se muestra en el video, accede a "Ver todos los Ajustes" y una vez que estés dentro buscar la pestaña principal del panel "Deshacer el envío". Encontrarás un menú desplegable en el que podrás seleccionar el periodo de cancelación del envío.

Tres opciones para saber si los emails que mandas han sido leídos | Agencias

Podrás dejar los 5 segundos que aparecen por defecto o subir este tiempo hasta 30 segundos. Aunque esta función no proporciona minutos de margen, debes ser rápido y consciente del problema y arreglarlo inmediatamente. No olvides pinchar en "Guardar cambios" para que se establezca la nueva duración seleccionada.

Esto no es todo, ya que Google cada vez proporciona nuevas herramientas a los usuarios y le ayuda con estos pequeños despistes. Además, tiene otra función muy útil que está relacionado con los archivos adjuntos del correo electrónico. Si en el cuerpo de tu correo electrónico indicas al destinatario que vas a adjuntar un "Archivo adjunto", cuando le des a "Enviar" te aparecerá un aviso de alerta en la pantalla para informarte de que has olvidado incluir ese archivo en el cuerpo del mensaje.