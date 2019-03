Cinco webs para hacerte tus propias tarjetas de visita

¿No resulta paradójico que, en plena era de internet, las tarjetas de visita sigan siendo importantes? Cierto es que las herramientas digitales tienen un creciente relieve en nuestro día a día, pero es llamativo que, pese a todo, esos trozos de papel sigan siendo esenciales en gran parte de los sectores profesionales de nuestro país.

Lo malo de las tarjetas es que, a menudo, cuando queremos hacernos las nuestras, acabamos pecando de sobrios o encargando un diseño lo suficientemente estrambótico como para que nuestro interpelado salga corriendo. Y es que hacer un diseño atractivo, sencillo, eficiente y medianamente barato no es nada fácil, así que conviene dejarlo en manos profesionales. Si has decidido que quieres tener tus propias tarjetas de visita, te presentamos cinco plataformas en las que hacerlo

1.- Vistaprint

Una de las más conocidas, aunque no por ello la mejor. Vistaprint ofrece un número muy amplio de posibles diseños, aunque ninguno de ellos se caracteriza por su originalidad, sino, más bien, por un carácter sobrio. A su favor tiene que es una de las plataformas más baratas. En líneas generales, una plataforma que apuesta por un nicho amplio de personas que quiere gran número de tarjetas a buen precio. Si quieres una tarjeta sobria y no quieres gastarte mucho dinero, te gustará.

2.- MOO

Si Vistaprint es la exaltación de la sobriedad de las tarjetas (o incluso la horterada, viendo algunos de los diseños), MOO es total y absolutamente lo contrario. Reconocida como una de las mejores plataformas, MOO exhibe un gran surtido de diseños modernos y vanguardistas, pero también efectivos. Desde el diseño sencillo -pero eficaz-, hasta auténticas obras de arte impresas en papel de muy buena calidad. Su punto negativo es el precio, donde no destaca por ser barato, precisamente. Si quieres algo barato, olvídate, pero si quieres que tu tarjeta sea una extensión de tu propia personalidad, MOO es el sitio perfecto.

3.- Tec-IT Business Cards

Ya que vivimos en una era digital, lo suyo es que las tarjetas se adapten a esa realidad. El punto destacado de Tec-IT Business Cards es la inclusión por defecto, a tamaño grande, de un código QR. De este modo, además de la información impresa a primera vista, el receptor de nuestra tarjeta podrá saber mucho más de nosotros con una simple inspección del QR. Una muy buena opción que mezcla el carácter esencial de las tarjetas de visita con las posibilidades de las nuevas tecnologías.

4.- Jukebox

Una de las alternativas más similares a MOO. Para los responsables de Jukebox, el papel de tu tarjeta no es un mero trámite, sino una parte más del cuidado diseño de la tarjeta. Es por eso que puedes elegir entre una larga serie de tipos de papel y gramaje. Es más barato que MOO, aunque tiene menos diseños.

5.- GotPrint

Similar a Vistaprint. La calidad del diseño y el papel pierde enteros en favor de las opciones sencillas y, sobre todo, baratas. Al igual que Vistaprint, es una buena opción si tus posibles clientes o contactos no pretenden dejarse deslumbrar por el diseño de tu tarjeta. Si tienes poco dinero y la creatividad no es un 'must have' en tu sector, esta página te puede venir de perlas.