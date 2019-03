Cinco razones para dar la bienvenida a 'Hack', el lenguaje de programación creado por Facebook

Facebook es tan grande que ya tiene su propio lenguaje de programación. Como no podía ser de otra manera, se llama Hack, siguiendo la filosofía de la firma. Y no es una herramienta para consumo interno, no: es para todos. Y los desarrolladores –al menos la mayoría de los que se han pronunciado– no caben en sí de gozo.

Normal, porque satisface por primera vez dos necesidades que hasta ahora eran difícilmente conciliables: la velocidad que necesita una 'startup' cuando está naciendo y la solidez que necesita cuando va escalando hacia una gran empresa. Y esa es solo la primera de sus ventajas.

Seguro a la par que rápido

Si has visto 'La red social', la película sobre el nacimiento de Facebook, recordarás que Zuckerberg picó el código original de la web junto con sus compañeros de habitación. Lo que no sabrás es que aquel código estaba escrito en un lenguaje de programación que se llama PHP. Y a lo mejor tampoco sabes (o sí) que es, aún hoy en día, el lenguaje más empleado por los desarrolladores web.

¿Y por qué es tan popular? Primero, porque es muy fácil de aprender; segundo, porque se escribe muy rápido y, tercero, porque es un lenguaje dinámico. Esto último quiere decir que puedes ver en tiempo real los cambios que vas implementando, sin necesidad de compilar el código. Toqueteas, le das a guardar, previsualizas y chimpún. Perfecto para la filosofía “move fast, break things” (muévete rápido, rompe cosas) que persiguen los desarrolladores de Facebook.

¿Entonces? Si es tan bueno, ¿por qué hace falta Hack? Pues porque tiene también grandes inconvenientes, sobre todo relacionados con la claridad y la solidez. Cuando una web tiene 1.200 millones de usuarios, como la red social por excelencia, la cantidad de código es ingente y mantenerlo libre de fallos se convierte en un auténtico reto.

Hack, por su parte, es algo así como un lenguaje híbrido: mitad dinámico (se puede escribir muy rápido y ver los cambios al momento), mitad estático (se puede “fijar” el código que ya está revisado y es más fácil depurar errores). Hasta ahora este tipo de programación, conocida como 'gradual typing', no había salido del ámbito académico.

Las ventajas de Hack

La primera gran ventaja es que como Hack es una evolución de PHP, los desarrolladores que se decidan a trabajar con él no tendrán que perder mucho tiempo aprendiendo cosas nuevas. Y esos desarrolladores son la gran mayoría: desde los más novatos (responsables en parte de la mala fama del lenguaje) hasta profesionales.

La segunda gran ventaja es que está en código abierto, sin embargo, no hemos sabido nada de él hasta ahora porque Zuckerberg y compañía acaban de publicar el código. Sí, Hack es un lenguaje 'open source', así que cualquiera puede utilizarlo y, sobre todo, contribuir a su mejora. Esa es probablemente la principal razón por la que Facebook lo ha liberado, y su tercera gran ventaja. Ahora todo un ejército de desarrolladores pondrá a prueba de forma altruista la nueva creación de los ingenieros de la red social. Es la forma más rápida y efectiva de detectar posibles flaquezas y corregirlas cuanto antes.

Y llegamos a la cuarta ventaja: con la publicación de Hack Facebook pone su código en manos de la comunidad de desarrolladores, los mismos a los que en su día dio una dolorosa patada en el trasero. Y los mismos de los que depende un porcentaje altísimo de su negocio a medio y largo plazo. Eso es algo que siempre supo bien Microsoft y gracias a lo cual su sistema operativo sigue siendo el más utilizado del mundo.

“Developers, developers, developers”, gritó Steve Ballmer. Y parece que, al final, Zuckerberg lo ha acabado escuchando ¿Habrá reconciliación?

Casi todo el código de Facebook ya está en Hack, porque los ingenieros de la red social llevan un montón de meses traduciendo de un lenguaje a otro. Y esa es su quinta y mayor ventaja, pero también su mayor inconveniente. Por un lado, el respaldo de un gigante como la red social es la mayor baza del nuevo lenguaje, pero, por otro, es también un factor disuasorio para algunos programadores.

Por ejemplo, Marco Arment, uno de los 'padres' de Tumblr, considera que Hack es “vulnerable y políticamente inestable” porque “está desarrollado y respaldado exclusivamente por una gran compañía, y ellos pueden decidir retirarlo o reemplazarlo en unos pocos años a medida que sus necesidades técnicas cambien o sus ingenieros principales se embarquen en nuevos proyectos”.

¿Quién dijo miedo? La opinión de Arment no parece ser mayoritaria y Hack ya está empezando a despegar ¿Se impondrá este revolucionario lenguaje de programación entre los desarrolladores? Al menos ya tenéis cinco razones para pensar que sí.