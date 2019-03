Cinco películas y documentales para redescubrir a Steve Jobs

Es, sin duda, el mayor revolucionario de nuestra historia reciente. Una de las personas que cambió el mundo de la tecnología y de la industria tecnológica. Es, en definitiva, uno de los mayores genios que hemos visto nunca.

Nos referimos, cómo no, a Steve Jobs, el fundador de Apple, un hombre que supuso una auténtica revolución en la forma en que interactuamos con la tecnología... pero también una de las personas más aparentemente déspotas que el ser humano haya conocido.

Y entre esas dos facetas, la genialidad y el despotismo, transcurrió siempre su vida. Una vida que genera mucho interés tanto entre sus seguidores como entre sus detractores.

Si quieres (re)descubrir a Steve Jobs, al hilo del estreno de su nueva película, aquí te ofrecemos algunas de las mejores obras audiovisuales que repasan su vida y trayectoria profesional.

1.- Steve Jobs (2015)





La película que ha motivado este artículo. Steve Jobs es la última película sobre el genio. Dirigida por Danny Boyle, escrita por el excéntrico Aaron Sorkin y protagonizada nada menos que por Michael Fassbender, este nuevo estreno representa casi una incógnita para todos.

Si estás deseando verla, tenemos malas noticias. El estreno será el 1 de enero de 2016, así que aún tendrás que esperar un poco más.

2.- Jobs (2013)





Si te mueres por ver 'Steve Jobs' pero la espera te va a matar, siempre puedes ver la obra que llegó dos años antes. Se trata de Jobs, la película protagonizada por el carismático Ashton Kutcher.

La película fue producida y estrenada muy al hilo de la muerte del fundador de Apple, con lo que, al igual que con la anterior, no esperes grandes análisis de su trayectoria empresarial. En realidad, 'Jobs' es una película más centrada en la trayectoria vital del genio que en su perfil emprendedor. En cualquier caso, resulta muy pero que muy interesante.

3.- Piratas de Silicon Valley (1999)





Las dos películas de antes estaban muy bien si quieres conocer algún detalle de la vida profesional de Steve Jobs y muchísimos detalles de su vida personal, pero si te interesa el genio en su conjunto, tu mejor opción, sin duda alguna, es Piratas de Silicon Valley.

Esta cinta, estrenada en 1999, es la que mejor refleja el nacimiento de Apple, las tensiones entre los cofundadores, el crecimiento, las relaciones con IBM, el aparente plagio a Microsoft, las relaciones entre Steve Jobs y Bill Gates... lo dicho: la mejor película que vas a poder ver sobre este asunto.

4.- Steve Jobs: the man in the machine (2015)





Si estás harto de todas esas producciones que simplemente adoran a Steve Jobs o de aquellas que sólo lo critican al hablar de su vida familiar, quizá te interese conocer Steve Jobs: the man in the machine.

Este documental, estrenado hace apenas un mes en Estados Unidos, es seguramente el más duro de todos, ya que escarba muy profundamente en el carácter déspota del genio de Apple. Una visión diferente que, como poco, puede resultar interesante.

5.- iGenius: el hombre que cambió el mundo (2011)





A lo largo de los últimos años, son muchos los canales de televisión que se han animado a producir sus propios documentales sobre Jobs. Seguramente uno de los más interesantes sea iGenius, creado por Discovery Channel y estrenado en 2011.

Quizá esta sea la producción más ecuánime de todas, ya que analiza las genialidades del creador de Apple, pero también hace un exhaustivo repaso de todas sus excentricidades y los problemas que le ocasionó su peculiar carácter.