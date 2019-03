Cinco motivos por los que el vídeo vertical está triunfando (y no hay nada de malo en ello)

Junto a la chorrada de la tortilla con cebolla o sin cebolla, la eclosión de los vídeos hechos en vertical se ha convertido en uno de los mayores debates en las redes sociales a raíz de su (aparente) falta de naturalidad.

Porque aquí, como en el tema de la tortilla, no hay medias tintas, oiga: o se está radicalmente a favor o radicalmente en contra. Sobe todo, lo segundo: los enemigos del vídeo vertical aseguran no sólo que no es una posición natural, sino que además rompe los esquemas de la edición clásica del vídeo.

Para todos ellos tenemos malas noticias: el vídeo vertical se está consolidando, está triunfando y, en nuestra opinión, no hay nada de malo en ello. ¿Por qué? Por los siguientes motivos:

1. Es la postura natural

Aquello de 'la postura natural' seguramente sea un debate estéril, pero venga, abordémoslo. ¿Por qué se supone que debemos argumentar que la horizontal es 'la postura natural' a la hora de grabar un vídeo?

Si la mayoría de las personas que graban vídeo lo hacen desde el móvil, y la inmensa totalidad de los usuarios usan el móvil en vertical para casi todas sus tareas, ¿no será más 'natural' grabar el vídeo en vertical, más allá de lo que presupongan las sagradas escrituras de la excelencia cinematográfica? No eres Alejandro Amenábar, relájate.

2. Se adapta al consumo de los usuarios

Por otro lado, es indiscutible que todos los usuarios usan su móvil en vertical cuando están consumiendo algo. Hasta hace poco, sólo había una excepción: cuando veían un vídeo en YouTube y, según el caso, optaban por poner el móvil en horizontal (y ni siquiera eso era así en el 100% de los casos)

Si resulta que los usuarios consumimos prácticamente todo en vertical, el triunfo de estos vídeos queda fuera de toda duda.

3. Pragmatismo frente a estética

Si nos atenemos a la estética está claro que el vídeo en horizontal queda muchísimo mejor: tiene más campo de visión, puedes contener más elementos en la grabación, se adapta al consumo audiovisual que hemos llevado a cabo siempre... Sin embargo, esto acaba siendo poco práctico.

Si haces un poco de memoria, recordarás que el vídeo vertical empezó casi por puro error: el error de alguien que, estando con el móvil en vertical (porque es su posición lógica), empieza a grabar en vertical sin darse cuenta de que lo habitual es lo contrario. La estética quizá haya perdido, pero el pragmatismo puede más.

4. Es el formato de las nuevas apps

Instagram, Snapchat... las nuevas aplicaciones de moda lo tienen más que claro: el vídeo que triunfa es el vertical. De hecho, Facebook ya fue en su momento la gran 'valedora' de este formato, ya que no cabía pensar que un usuario que vea su timeline en vertical vaya a cambiar la orientación de su smartphone simplemente por ver un vídeo corto.

De hecho, ve un momento a tu Facebook: en primer lugar, verás que tu timeline está lleno de vídeos (porque Facebook así lo quiere, en realidad); en segundo, verás que la mayoría son verticales o, al menos, cuadrados.

5. Individualismo e inmediatez

Este quizá sea un concepto medianamente filosófico, pero igualmente válido. Vivimos en la era del individualismo digital, de los selfies, de los vídeos en primera persona o con los amigos, pero siempre grabados por alguien en modo autorretrato (lo que nos acaba dando un plano inevitablemente vertical).

Si a eso le unimos la inmediatez con la que cualquier persona quiere ponerse a hacerse una foto o grabar un vídeo, la victoria es del vídeo vertical. Quizá sea bastante frívolo argumentar que alguien prefiere el vídeo en vertical sólo por no perder un milisegundo en cambiar la posición del móvil, pero míranos a los ojos y dinos que no estamos diciendo la pura verdad.

Si estos argumentos te han gustado, bienvenido al lado oscuro. Si no te han gustado, intenta no odiarnos. En cualquier caso, graba tus vídeos como te dé la real gana, que para eso el móvil es tuyo.