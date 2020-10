El cerco judicial a Google obliga a Apple a acelerar el desarrollo de su buscador de internet

Google es el buscador más utilizado del mundo con tasas que superan, en países como España, el 90% del total de los usuarios, por lo que parece lógico que las empresas que venden dispositivos móviles, confíen en él para potenciar sus propias aplicaciones. Es el caso de Apple que, desde hace muchos años, designa por defecto el engine de los de Mountain View como el principal de su navegador Safari y otras apps de iOS.

Ahora bien, esa relación que podríamos considerar como de "interés mutuo", se ha descubierto en los últimos días que atiende a un incentivo económico que Google liquida de forma anual a los de Tim Cook, y que tiene un valor de entre 8.000 y 12.000 millones de dólares que reciben los de Cupertino por dejar que ese motor de búsqueda se mantenga activo en todos los iPhone o iPad que sacamos de la caja nada más comprarlos.

Este detalle del dinero que está recibiendo se ha conocido gracias a la investigación antimonopolio que el Departamento de Justicia de los EE.UU. ha abierto contra las cuatro grandes tecnológicas norteamericanas, y que llega a considerar como "tácticas ilegales" con el único fin de mantener su posición de dominio en el mercado de los buscadores. Así que con este futuro judicial que se avecina, y un temor más que fundado de que podrían prohibir a Apple mantener ese acuerdo con Google, los californianos se han decidido por acelerar el desarrollo de su propia alternativa.

No será fácil sustituir a Google

El interés de contar con un buscador propio no es nuevo. Hace algunos meses conocimos que los de Tim Cook estaban trabajando en él, con las miras puestas en un lanzamiento a medio y largo plazo. Todos recordamos el caso de Bing, de Microsoft, que a pesar de llevar once años disponible no ha conseguido recortarle un porcentaje significativo del mercado a la propia Google, por lo que el desafío al que se enfrentan los padres del iPhone es, cuando menos, a tener en cuenta.

Tim Cook, durante la WWDC 2020. | Efe

Ahora bien, entre lo conocido alrededor de la investigación del Departamento de Justicia norteamericano y el panorama de un futuro sin Google, Apple ha dejado entrever que tiene prisa por contar cuanto antes con una cantidad significativa de datos con los que mapear e indexar la totalidad de páginas que hay publicadas en internet. Así lo han podido constatar expertos que, según Financial Times, han verificado cómo el bot de los de Tim Cook, Applebot, ha intensificado su actividad en las últimas semanas, lo que vendría a significar que el buscador de la compañía podría entrar en una fase operativa en el corto plazo.

Este procedimiento abierto por las autoridades de justicia de los EE.UU. tiene otras derivadas que afectan al modelo de negocio de las tiendas online, tanto de iOS como de Android, y se encuentran bajo la lupa algunas prácticas de dudosa legalidad que incluye una rebaja arbitraria del porcentaje que reciben los de Tim Cook por los ingresos que generan algunas apps (como las de Amazon) que, en vez de pagar el 30% estipulado, cuentan con acuerdos específicos mucho más beneficiosos. Eso y el buscador de Google, marcarán los próximos tiempos del mercado digital en nuestros smartphones.