Si eres de los que utiliza todo tipo de herramientas online para buscar gangas que te ahorren unos cuantos euros en tus compras a través de Amazon, te interesa lo que te vamos a contar. Y es que desde la tienda online de Jeff Bezos han lanzado una alerta de seguridad alrededor de una de esas extensiones que usamos habitualmente con Chrome (o cualquier otro navegador que lo permita), y que ven lo que nos interesa y nos ofrece alternativas con los mejores precios. El problema, como siempre, es que para recomendarnos algo antes tienen que recoger todos los datos posibles sobre nuestros gustos, así como la actividad que llevamos a cabo en la tienda online.

Honey es un nombre que lo mismo os suena. Se trata de una de estas extensiones que nos permiten cazar gangas al vuelo y ahorrar en nuestras compras en la tienda online. Sobre todo en fechas de mucha agitación como son las navidades. Ahora, desde Amazon han lanzado un aviso a sus usuarios bastante claro y taxativo: "desinstalar [la extensión] inmediatamente". ¿La razón?, pues que por lo visto en su intención de recabar nuestros datos se le va la mano y mira más allá de lo estrictamente necesario.

Paquetes de Amazon con sorpresa | facebook.com/christine.hyatt.14

Esta extensión cuenta actualmente con algo más de 17 millones de usuarios y, curiosamente, fue comprada por PayPal hace apenas un mes, por una cantidad cercana a los 4.000 millones de dólares (unos 3.600M de euros). ¿Tiene esta operación algo que ver con la alerta de que Honey es un peligro para la seguridad? Pues si nos ponemos especialmente quisquillosos, y tomamos en cuenta ese enfrentamiento que suele haber entre gigantes tecnológicos, lo mismo sí.

Amazon y PayPal no son muy amigos

Para que os hagáis una idea, Amazon y PayPal, por decirlo suavemente, no se hablan. Tanto es así que el gigante del comercio electrónico es de los pocos que no acepta que le paguemos a través de este servicio fundado por Peter Thiel o Elon Musk, por lo que no sería de extrañar que tras esta alarma de seguridad hubiera algo más. Recordad que los de Jeff Bezos tienen un extensión parecida a Honey, llamada Amazon Assistant, que hace prácticamente lo mismo por lo que no hay que descartar que tras esta alerta para que desinstalemos la extensión de nuestro navegador haya otras razones que buscan potenciar su propia herramienta.

Desde luego, echando un vistazo a las condiciones de uso del recomendador de ofertas no hay duda de que les estamos dando permiso para que recojan un buen número de datos. Hablan de que "Honey no rastrea el historial de su motor de búsqueda, los correos electrónicos o su navegación en ningún sitio que no sea un sitio web minorista (un sitio donde puede comprar y hacer una compra)". Además, recuerdan que "Cuando está en un sitio minorista preaprobado, para ayudar si ahorra dinero, Honey recopilará información sobre si ese sitio nos permite saber qué cupones y promociones encontrará para usted. También podemos recopilar información sobre precios y disponibilidad de artículos, que podemos compartir con el resto de la comunidad de Honey". ¿Lo respetan? Eso ya es otra historia.