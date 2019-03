Cara y cruz en Rdio: el competidor de Spotify está en quiebra… pero se integra en Pandora

Después de dos décadas intentando que saliese una plataforma que ofreciese música y contentase (más o menos) a las discográficas, un día llegó Spotify y rompió todas las previsiones convirtiéndose en el programa alabado por (casi) todo el mundo.

Y claro, siempre han intentado salirse competidores, pero lo cierto es que ninguno ha llegado a hacerle sombra. Ni los que ya existían antes que él, ni los que nacieron a la vez... ni mucho menos los que fueron surgiendo después y que han ido variando entre cerrar y mantenerse de cualquier manera. Sólo Apple Music podría estar medianamente satisfecho con sus resultados.

Rdio: la cara... y la cruz

Un caso medianamente extraño lo encontramos en Rdio, una startup nacida en 2010 que, desde sus inicios, ha llevado a cabo modelos muy similares a los que ya tienen Spotify u otros competidores: un servicio 'freemium' que permite escuchar música gratis con anuncios o pagar una ligera cuota mensual para que no haya irrupciones publicitarias.

Sin embargo, la trayectoria de la compañía en estos cinco años ha sido muy compleja (como la de cualquier otro competidor, dicha sea la verdad), y todo este camino de dificultades ha acabado desembocando en una situación mala... y buena a la vez.

Primero la mala. Rdio está, a día de hoy, en la más absoluta quiebra. No hay un duro en caja. Pese a su lucha durante estos cinco años, la startup no ha conseguido que sus números financieros sean positivos o que un fondo de inversión les dé financiación para aguantar hasta que lleguen tiempos mejores.

Todo ello pese a contar con un catálogo de 35 millones de canciones y una base de usuarios de 86 países. Dichas cifras no han bastado: a día de hoy, la startup ha tenido que presentar oficialmente su bancarrota.

A Pandora por 75 millones

Sin embargo, oye, no todo es malo. O, al menos, no es todo lo malo que cabría esperar de una compañía que se arruina. Y es que, fruto de esta situación de bancarrota, la startup ha sido comprada por Pandora, que se ha gastado nada menos que 75 millones de dólares en hacerse con ella.

¿Significa esto que Rdio no va a desaparecer? Bueno, en realidad no, porque sí que lo hará. Por lo que aseguran desde Pandora, lo que les ha gustado de Rdio es una gran parte de su desarrollo tecnológico, y será eso lo que integren dentro de su propia plataforma. Es decir, que Pandora no ha comprado Rdio como tal, sino más bien su tecnología.

De hecho, parte de los trabajadores de Rdio se han incorporado ahora a Pandora, que prepara una nueva versión de su servicio que saldrá en 2016 y, en principio, contará con gran parte de la tecnología de Rdio.

Habrá que esperar aproximadamente un año para comprobar si el trabajo –y sobre todo la inversión– ha merecido la pena.