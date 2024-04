La búsqueda de Google podría dejar de ser completamente gratuita

El buscador de Google ha sido gratuito para los usuarios desde que existe, aunque sí, sabemos que no hay nada completamente gratis, y ya sea a través de la recolección de datos de usuarios o de toda la publicidad que vende el gigante de Mountain View, al final siempre hay una vía para financiar toda la maquinaria detrás del buscador. Pero ahora conocemos algunos detalles sobre los planes de futuro de Google respecto de su buscador. Y aparece en el horizonte la posibilidad de pagar por ciertos servicios que está cerca de implementar Google en su motor de búsqueda.

Pago por algunas funciones basadas en IA

Según un informe del Financial Times, que se remite a personas que tienen un conocimiento real de los planes de Google, aseguran que el gigante tecnológico cobrará por utilizar determinadas funcionalidades del buscador que harán uso de la Inteligencia artificial generativa, algo que como sabemos, ahora es el auténtico caballo de batalla de las grandes tecnológicas para poder destacar frente a su competencia.

Buscador de Google | Photo by Rajeshwar Bachu on Unsplash

El buscador de Google se ha financiado exclusivamente con publicidad desde el año 2000, y por tanto esto supondría un auténtico hito en su trayectoria. El plan de Google sería ofrecer algo así como un servicio de búsqueda Premium, que haría uso de todas esas funciones que harán uso de Gemini, el motor de IA de Google que pretende ofrecer una experiencia de búsqueda completamente diferencial respecto de lo que hemos conocido hasta ahora.

Y no es tan raro que Google se esté planteando esto, si tenemos en cuenta que muchas de las funciones más importantes de su IA Gemini ya son de pago, y entran dentro de diferentes suscripciones, que como en el caso de OpenAI con ChatGPT Plus, nos ofrecen servicios y funcionalidades completamente diferentes y basadas en IA que nada tienen que ver con lo que hemos experimentado hasta ahora.

Así que cabe la posibilidad de que estas nuevas funciones del buscador entren dentro de esa suscripción Premium de Gemini, y que no haya que pagar una suscripción adicional. O no, que haya una nueva variante de las suscripciones que añada estas funciones especiales del buscador. Ahora bien, habrá que conocer qué es lo que está preparando Google en este aspecto, porque quizás sea tan potente que algunos usuarios se planteen verdaderamente hacerse con esta suscripción.

La búsqueda tradicional seguirá siendo gratuita

Lo que parece que no va a cambiar en absoluto es el planteamiento de la búsqueda de Google original, la que todos venimos usando desde hace un cuarto de siglo. Parece ser que el negocio de publicidad de Google sigue dando pingües beneficios, pero todo lo que tiene que ver con la IA necesita de una costosa infraestructura de hardware detrás.

Es por esa razón por la que todas las tecnológicas que cuentan ya con servicios de IA generativa tienen servicios y suscripciones premium, porque ofrecer todo este potencial tiene un coste mucho más elevado que no se puede cubrir solo con publicidad, solamente en algunas funciones más básicas. Así que no, no va a ser de pago el buscador de Google, simplemente tendremos funciones adicionales que podremos elegir disfrutar o no previo pago de su importe.