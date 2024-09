El buscador de Google ahora te permite viajar al pasado de una web

Viajar al pasado ya no es algo exclusivo de los Delorean, al menos si hablamos de la web, porque una de las funciones más populares del archivo de Internet más popular está llegando al buscado de Google. Como muchos sabéis, Internet Archive es una web que nos permite viajar en el tiempo y ver cómo era la web en algunos incluso 25 años atrás o más. Ahora esa herramienta se está integrando en el buscador de Google, que nos permite viajar en el tiempo fácilmente gracias a esta herramienta.

Wayback Machine en Google

Lo ha anunciado el propio Internet Archive, la integración de su herramienta para viajar en el tiempo en términos de Internet. Ahora cuando hagamos una búsqueda dentro de Google, vamos a tener la opción de viajar en el tiempo y visitar esa web en otro momento en el tiempo. Todo dependerá de si el repositorio cuenta con una copia de la página en cierta época para que podamos acceder a ella. Y es que no todas las webs están guardadas a lo largo de tantos años, pero siempre se puede intentar.

Eso sí, llegar hasta esta función es un poco más complicado, aunque no mucho, y nos obligará a dar un par de pasos adicionales. Pero no tendremos que entrar en el buscador de la página de Internet Archive y hacer una búsqueda concreta. Esta herramienta se denomina Wayback Machine, y nos permite acceder a un calendario, donde elegir la fecha de la página web que queremos conocer en otros tiempos. Y es que los que ya tenemos una edad podemos revisitar páginas web que todavía hoy nos parecen bastante familiares, y que conocimos como tal hace ya algunas décadas.

El principal objetivo de esta función es el mismo que mueve a The Internet Archive, que no es otra cosa que preservar la web tal y como era hace muchos años. Y es algo que la tecnología ha permitido hacer desde el principio, ya que no hay más que bucear por la caché de muchas de estas webs para comprobar cómo eran hace tiempo. Obviamente no será lo mismo acceder a una web documental, donde podemos acceder a enlaces de documentos, que podremos seguir descargando o no, dependiendo de la evolución que haya tenido el sitio, que hacerlo en una tienda de la que la copia de seguridad se quedó desfasada en días y cuya fuente de información seguramente desapareció hace años.

Pero es un ejercicio muy interesante para que quienes no conocieron los inicios de la web, puedan comprobar lo básicas y sencillas que eran estas páginas hace años, sobre todo a finales del siglo pasado, que es cuando comenzaron a aparecer masivamente y a disposición de las pocas personas que podían permitirse tener Internet en casa.