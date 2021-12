Banco Santander transfiere 150 millones de euros por error a sus clientes de Reino Unido

El Banco de Santander intenta recuperar a la mayor velocidad posible los cerca de 130 millones de libras que ingresó por error en las cuentas de miles de clientes de Reino Unido, no sólo de su propio banco, sino también de la competencia.

Un error ténico fue el motivo de la recepción de pagos dobles procedentes del Banco Santander, que tuvieron su destino en cuestas de clientes de bancos como Barclays, HSBC, NatWest o Virgin Money, según informaba recientemente el diario The Times.

Miles de personas habrían cobrado doble sus nóminas o recibos, procedentes de empresas que utilizan el Santander como banco de distribución de los pagos.

¿Qué pasará con el dinero transferido por error?

A través de su portavoz, el Banco Santander ha lamentado el error, y ha asegurado que están poniendo todos sus esfuerzos en revertir la situación lo antes posible.

La entidad se ha puesto inmediatamente en contacto con los bancos de destino, aunque buena parte de ellos temen que los clientes hayan gastado ya ese dinero y no puedan devolverlo de manera inmediata como pretenden.

El origen de esos pagos ha sido las reservas de dinero del propio banco, por lo que las empresas que trabajan con esta entidad bancaria no se han visto perjudicadas en sus finanzas.

¿Podemos quedarnos con un dinero que nos ingresan por error?

La respuesta es clara y directa: NO. Negarnos a devolver un dinero que no era nuestro, no sólo supondrá la obligación forzosa de devolverlo, sino que de hecho podría resolverse con una multa y la devolución por nuestra parte de los intereses que esa cantidad podría haber estado generando.

Toda transacción se identifica con un código IBAN, y los datos datos de emisor y beneficiario son fácilmente identificables, por lo que es fácil averiguar si se ha recibido una transferencia de manera incorrecta. Tarde o temprano, la entidad bancaria localizará el error y el beneficiario tendrá que devolverlo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Hacienda podría quedarse con tu dinero si tienes la cuenta inactiva: