Los auriculares Bluetooth son utilizados por cada vez más personas. Al no tener cable, ofrece muchas comodidades. Sin embargo, al mismo tiempo podemos encontrarnos en situaciones en las que se produzca un choque de incompatibilidad con otros dispositivos, ya que muchos de ellos todavía no están preparados para las novedades tecnológicas como auriculares que carecen de cable y funcionan por radiofrecuencia.

Por ejemplo, si alguna vez has viajado en tren o en avión, es posible que delante de tu asiento te hayas encontrado con una pantalla individual para escuchar música o ver películas y series. Pero para escucharlo debes conectar los auriculares. Conectar. No vincular. Es decir, no son compatibles con Bluetooth. Tan cerca y tan lejos... No obstante, hay una manera de unificar ambos y solucionar esta incompatibilidad que te va a arreglar la vida, o por lo menos el viaje. Se trata de un intermediario. En el vídeo te explicamos con detalle qué es, en qué consiste y cómo funciona.

No sólo puedes encontrarte con esta incompatibilidad en aviones y trenes, pues muchos dispositivos electrónicos tampoco lo son con el Bluetooth, como consolas de videojuegos o las máquinas para hacer ejercicio en el gimnasio.

Las innovaciones en tecnología avanzan a tal velocidad que suelen generarse constantes desfases y choques, es decir, incompatibilidades, entre lo novedoso y lo convencional, como es el caso de los auriculares lightning de Apple, incompatibles con los convencionales jacks. Por ello son necesarios intermediarios que permitan la conexión entre unos y otros. En este vídeo podrás conocer uno de ellos.

