Así responde Microsoft a las dudas sobre la privacidad de Windows 10

Windows 10 tiene muchos puntos fuertes para triunfar, o al menos para desbancar de lo más alto del podio a Windows 7, su versión más implantada en la actualidad. Funciona bien, es bueno, bonito y, para muchos usuarios, es gratis.

Pero, desde su lanzamiento, se ha puesto el grito en el cielo por todas las formas en las que los de Redmond coleccionan datos de los equipos, tanto de navegación como de lo que tecleamos y de lo que le contamos al asistente personal Cortana. De este último es del que existen más dudas, aunque la principal queja hacia Microsoft es que activara por defecto todas y cada una de las opciones sin preguntar de antemano.

En una entrada de un blog oficial la compañía afirma que recoge información para mejorar el funcionamiento del producto y sostiene que el usuario tiene “el control para determinar qué tipo de información se recaba”. Según Microsoft, la información reunida no identifica al usuario por su nombre, email o ID de cuenta, ya que los datos enviados son anónimos.

Revisa los ajustes de privacidad

Lo mejor que podemos hacer antes de alarmarnos es leer la política de privacidad de la compañía. O echar un vistazo en 'Configuración / Privacidad / General' para ver en qué apartados podemos revocar el acceso a nuestros datos al gigante tecnológico o sobre cuáles nos compensa ceder.

En este apartado puedes elegir si quieres que te manden anuncios personalizados en los distintos programas, algo que también hace Google, o activar el filtro 'Smartscreen', que sirve para verificar las direcciones que visitas en aplicaciones por si son sitios maliciosos.

En estos ajustes también puedes evitar que se envíe información sobre lo que escribes (ojo, esto no quiere decir que almacene todo lo que teclees) con el objeto de mejorar la función de autocompletar o que las webs te ofrezcan contenido local.

Al ser un sistema multiplataforma -para teléfono, tablet y escritorio- quizás tengas que revisar los ajustes de ubicación si utilizas un ordenador de sobremesa porque te pueden localizar a través de las direcciones IP o de las redes wifi a las que te conectas. Cortana te pedirá este ajuste activado y muchas apps también, pero en ese apartado podrás revisar cada permiso individualmente.

Las dudas sobre Cortana, sin despejar

En 'Ars Tecnicha' analizaron que la desactivación de todas las opciones no cerraba al completo la conexión entre los servidores de Microsoft. Afirman que, aunque Cortana se desactivara, los servidores de bing.com recibían un archivo con la información del asistente almacenada previamente. Terry Myerson, vicepresidente ejecutivo y autor de la entrada del blog, no se pronuncia sobre este punto.

El asistente personal de la compañía recopila información como lo hacen Siri o Google Now. Registra tu forma de hablar, lo que le escribes, las ubicaciones, calendarios, contactos... Un porrón de cosas que quizá no te compense ceder en un entorno de escritorio, así que desactívalo en sus ajustes si no ves muy claro el asunto, pero antes de hacer esto no abandones las opciones generales de privacidad.

A ese respecto, en el apartado 'Voz, entrada manuscrita y escritura' tienes que revisar la opción 'Cómo conocerme' si quieres que Windows 10 no almacene tus datos en el equipo. Pulsa 'Dejar de conocerme', y por partida doble, ya que existe la misma opción en la nube, la cual debes borrar si quieres eliminar todo el rastro.

'The Verge' señala que este interés por conocernos puede ser debido a que la última versión de Windows es gratuita y tienen que buscar otra forma de rentabilizar sus productos. Esto es bastante lógico, aunque deberían saber que el usuario medio nunca visita estas configuraciones, por lo que un aviso previo o una desactivación por defecto de los apartados más polémicos no hubiera estado mal.