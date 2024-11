Así puedes usar el nuevo buscador de Chatgpt

La forma en la que accedemos a la información ha cambiado por completo con la llegada de la inteligencia artificial y las redes neuronales. A través de herramientas como Chat GPT podemos resolver todas nuestras dudas con una simple pregunta. Una tecnología que avanza a toda velocidad ofreciéndonos nuevas funcionalidades, como Chat GPT Plus. Te contamos todo lo que puedes hacer con esta nueva versión del popular Chat Bot.

Chat GPT vs Chat GPT Plus

Millones de usuarios en todo el mundo usan a diario esta potente herramienta en busca de información y conocimiento. Los chats conversacionales son una buena opción para realizar tareas cotidianas, como escribir mail, pedirles que nos hagan un resumen de un texto o incluso de nuestra correspondencia electrónica. Aunque su conocimiento y habilidades son finitas. Ya que estas se limitan a los datos integrados en sus bases de datos hasta determinada fecha.

De forma paralela a Chat GPT, se ha desarrollado Chat GPT Plus una nueva versión de pago a través de la cual tenemos acceso a nuevas funciones mucho más avanzadas de las que están disponibles en la versión gratuita de la herramienta. En esta última se ha integrado un navegador web, que permite el acceso a búsquedas en tiempo real, siendo la información que recibimos actual y más fresca. Con referencias a noticias y eventos de la actualidad. De modo que los resultados no se limitan a los datos almacenados hasta una fecha determinada, sino que al mismo tiempo que cambia la información y aparecen nuevas referencias, este tiene acceso a estas sin quedar desfasada.

La integración de este permite además las búsquedas directas en internet, con acceso a datos recientes más allá de los modelos tradicionales que dependen de su entrenamiento previo. Además de usar fuentes externas para contrastar y ampliar la información en función del tema a tratar. Con respuestas más específicas y completas, sobre todo si el campo de consulta son los eventos recientes, información científica o técnica. Campos en los cuales casi a diario surgen nuevas publicaciones. Mientras que en Chat GPT standard la posibilidad de obtener datos obsoletos o imprecisos es bastante alta, en su homónimo al tener acceso a información nueva y actualizada, nos garantiza la obtención de información de fuentes confiables mucho más alineada con la actualidad.

Esto no significa, que Chat GPT sea una herramienta obsoleta que no podamos seguir utilizando. Nos plantea un dilema, de qué herramienta usar en cada momento. Si se trata de temas de carácter general en Chat GPT es una muy buena alternativa. En cambio, si lo que buscamos son temas de actualidad con información específica y reciente, la mejor opción es optar por Chat GPT plus.

Para que podamos probar las capacidades de la herramienta Open IA nos ofrece la oportunidad de hacer uso por tiempo limitado. De manera que podemos comparar de forma real, las diferencias entre ambos chatbot y las ventajas que nos ofrece la integración del buscador web dentro de esta red neuronal más avanzada.