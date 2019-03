Así ha hackeado la CIA tu webcam en Windows (según Wikileaks)

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 23/08/2017

Hay una frase que todos hemos oído mil veces a lo largo de nuestra vida: los gobiernos nos espían. Y parece que no iba desencaminada.

La frase adolece de cierta manía conspiranoica que nadie podría negar, pero lo curioso es que ha sido de uso común para gente muy distinta: desde el que entiende de internet al tecnófobo que en su vida ha encendido un ordenador. Y cuando el río suena...

Parece que los conspiranoicos tenían razón: desde que Wikileaks llegase a nuestras vidas hace varios años, este tipo de informaciones no han dejado de salir a la luz pública y confirmarse, y ahora ha llegado una más.

Al principio los espiados siempre eran otros: gobiernos externos, políticos retirados, grandes empresas, consejos de administración... Sin embargo, con el tiempo Wikileaks nos fue demostrando que los ciudadanos no estábamos a salvo: también estábamos en el centro de la diana y, en ocasiones, acabábamos siendo el objeto de deseo de los espías digitales que recorren medio mundo en busca de a saber qué.

Así es Dumbo, tu espía en el ordenador

Eso es precisamente lo que ha pasado con Dumbo, el proyecto estadounidense con el que, según Wikileaks, la CIA aprovechaba para hackear y espiar a miles de ciudadanos a través de dispositivos como la webcam o el micrófono del ordenador.

Atendiendo a las revelaciones de Wikileaks, Dumbo es una herramienta de software que, una vez instalada en tu ordenador, es capaz de monitorizar varios dispositivos, sobre todo los que incluyen grabación y emisión de vídeo y de voz. Una vez tomada posesión del equipo, Dumbo puede activar tu webcam o tu micrófono para grabar conversaciones de todo tipo.

Y si las puede grabar, también puede deshacerse de ellas: si se grababa material irrelevante, la CIA podía acceder al dispositivo en cuestión y eliminar cualquier información registrada sin dejar rastro.

Si acabas de entrar en pánico y ya estás intentando desmontar tu ordenador o formatearlo para acabar con los espías, tranquilízate y sigue leyendo. Para empezar, Dumbo sólo funciona en algunas versiones de Windows, no en todos los sistemas operativos disponibles. Además, para que Dumbo haga efecto, el ordenador en cuestión ha tenido que recibir el software vía USB.

¿Es posible que tu ordenador lo haya recibido? Posible es, pero las probabilidades no son enormes. Al menos puedes estar tranquilo: Dumbo no puede transmitirse online, con lo que las posibilidades se reducen (bastante).

En cualquier caso, entre herramientas como esta y Brutal Kangaroo, ya no hay duda de que incluso las instituciones aparentemente más fiables acaban siendo precisamente todo lo contrario. Quizá no sea tarde para que hagamos como Mark Zuckerberg y, como poco, tapemos la webcam del ordenador para evitar tener visitantes no deseados...