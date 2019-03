Aram Bartholl, el artista que repartió 1.600 pendrives por todo el mundo

Imagínate la escena: vas andando tranquilamente por la calle y, de repente, ¿qué es eso? Te fijas en algo que sobresale en una pared, te acercas y ves que, entre dos ladrillos, hay incrustado nada menos que un pendrive.

Si piensas que esto es ciencia ficción, vete quitando esa idea de la cabeza. El pendrive incrustado es una realidad palmaria y puedes encontrarte hasta 1.600 a lo largo y ancho de varias ciudades de todo el mundo.

El culpable de todo: Aram Barthroll

El 'culpable' de todo eso es Aram Barthroll, un artista alemán que hace tiempo tuvo una idea: colocar pendrives estratégicamente en varias paredes de su ciudad con un objetivo doble: por un lado, que todo el mundo pudiera pasar la información de ese pendrive a su portátil; por otro, que la gente pudiera incluso compartir sus propios archivos pasándolos al pendrive para que otro pudiera descargárselos.

El experimento de Aram comenzó hace cinco años y ha sido un éxito absoluto, merced a la multitud de gente que, ya sea por interés real o por mera curiosidad, ha acudido a los sitios estratégicos donde estaban colocados los pendrives para ver qué tenían.

El mapa de los pendrives

Desde la primera idea de Aram, su experimento no ha hecho más que crecer en estos cinco años. A día de hoy, de hecho, el artista y sus colaboradores ya han colocado más de 1.600 pendrives en ciudades de todo el mundo. Entre ellas, algunas españolas como Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Tenerife, Valencia o Cuenca.

Si te interesa ver dónde hay uno, puedes consultarlo en este mapa colaborativo en el que se ofrece el punto exacto de colocación de cada uno de los pendrives.

1.649 pendrives y 12 TB

A día de hoy, la iniciativa de Aram Barthroll cuenta con unos números realmente asombrosos: en todo el mundo ya hay colocados más de 1.649 pendrives. Y su almacenamiento, de manera aproximada, es de 12TB de espacio.

¿Es todo bonito en este asunto? Evidentemente no, y seguro que ya has pensado en lo malo: si acudes a uno de estos pendrives, ¿te estarás arriesgando a que te entre algún tipo de virus? Sí, lo estarás haciendo, aunque el mapa de los pendrives también aporta información sobre su contenido y estado. No será fiable al 100%, pero, aunque sólo sea por la curiosidad, ¿quién no querría acercarse a ver uno de estos?